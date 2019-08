Bedenker discogroep Village People Henri Belolo (82) overleden

De Franse muziekproducer Henri Belolo, een van de bedenkers van de discogroep Village People, is afgelopen zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Franse koepelorganisatie voor platenlabels SPPF dinsdag. Belolo schreef mee aan Village People-hits als ‘YMCA’, ‘In The Navy’ en ‘Macho Man’.

Belolo, geboren en getogen in Casablanca, werkte in de jaren zestig als dj en artiestenmanager in Parijs. Hij regelde concerten voor onder anderen James Brown en de Bee Gees. Begin jaren zeventig begon hij zijn eigen platenmaatschappij, Scorpio Music, waarmee hij disco-lp’s uitbracht.

Succesvol werd Belolo pas echt nadat hij in 1973 naar New York was verhuisd. In de discoclubs en homocafés die hij met zijn beste vriend Jacques Morali bezocht, kwam Belolo op het idee voor Village People. De groep, opgericht in 1977, zou komen te bestaan uit zangers in stereotype macho-outfits, zoals een politieagent, een in leer geklede biker en een militair.

Indianenkostuum

Village People groeide uit tot een icoon voor de gayscene. Dat was geen toeval, vertelde Belolo in 2004 aan de site djhistory.com, want het was van tevoren al de bedoeling geweest dat de band deze doelgroep zou aanspreken. „We wilden iets voor de homogemeenschap doen, alleen wisten we nog niet dat het een groep met allemaal personages zou worden.” De inspiratie kwam toen Belolo en Morali op straat in New York een man in een indianenkostuum een homobar in zagen lopen:

„Elk kwartier klom hij in zijn indianenoutfit op de bar en begon hij te discodansen. [...] Dus we keken naar die indiaan, en tegelijkertijd stond links van ons een cowboy. Type Marlboro-man, met een stetson-hoed en een snor. Morali keek me aan en zei: denk jij wat ik denk?”

Belolo en Morali bedachten nog een paar andere personages voor de band en plaatsten een oproep in de krant. Zestig verklede mannen kwamen auditie doen, van wie zes uiteindelijk tot Village People verkozen werden. Onder hen was ook de indiaan die Belolo en Morali op het idee voor de popgroep had gebracht. De populairste Village People-single, ‘YMCA’ uit 1978, ging wereldwijd meer dan tien miljoen keer over de toonbank.

De huidige leden van Village People, van wie er nog één uit de originele bezetting komt, reageren bedroefd op het overlijden van Belolo. Ze noemen hem volgens persbureau Reuters een „pionier in het discogenre”, die een oeuvre nalaat „dat zal voortleven”.

Later speelde Belolo, die zelf overigens heteroseksueel was, nog een belangrijke rol bij de introductie van de hiphop in Frankrijk. Op zijn platenlabel Scorpio Music bracht muziek uit van bekende artiesten Martin Garrix, Armin van Buuren, Hardwell, Avicii, 2 Unlimited en Haddaway.