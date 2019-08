Auteur en Nobelprijswinnaar Toni Morrison (88) overleden

Schrijfster Toni Morrison, de eerste zwarte Amerikaanse vrouw die de Nobelprijs voor de Literatuur won, is maandag op 88-jarige leeftijd overleden. Volgens haar familie is ze na een kort ziekbed gestorven, melden internationale persbureaus en media.

Morrison won de Nobelprijs in 1993. Het Nobelcomité noemde haar een „visionair” en prees haar omdat ze met haar taalgebruik probeerde uit te stijgen boven gebruikelijke beschrijvingen van zwart en wit. Haar bekendste boeken zijn Song of Solomon (1977) en Beloved (1987). Voor die laatste titel, in het Nederlands verschenen als Beminde, ontving Morrison in 1988 de prestigieuze Pulitzerprijs.

Pas rond haar veertigste, in 1970, begon Morrison haar carrière als auteur. Toen ze de Nobelprijs won, had ze zes boeken geschreven. Uiteindelijk zou ze haar bibliografie uitbreiden tot elf titels. Haar laatste werk, God Help the Child, verscheen in 2015. Naast romans schreef Morrison kinderboeken, korte verhalen, essays, negen non-fictieboeken en twee toneelstukken.

Het winnen van de Nobelprijs voelde „geweldig”, zei Morrison in 1998 in een interview. „Niemand kon dat van me afpakken. [...] Ik voelde me Amerikaans. Ik voelde me zwarter dan ooit. Ik voelde me vrouwelijker dan ooit.”

