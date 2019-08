Ajax speelt gelijk tegen PAOK in voorronde Champions League

Ajax heeft in de eerste wedstrijd tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League gelijkspel gespeeld. In Thessaloniki werd het 2-2. Waarschijnlijk had er voor de Amsterdammers in Thessaloniki meer ingezeten, als de concentratie in het laatste kwartier van de eerste helft niet was verslapt. In die fase scoorden de Grieken twee keer.

Al na 10 minuten kwam Ajax op voorsprong. Hakim Ziyech scoorde uit een vrije trap, die nog licht met het hoofd van richting werd veranderd door de Griekse verdediger Dimitrios Giannoulis. Hoewel de Amsterdammers het spel grotendeels controleerden, kwam PAOK na ruim een half uur op gelijke hoogte door Chuba Akpom. De Engelsman scoorde na een aanval die onder meer was opgezet door Diego Biseswar, een oud-Feyenoorder.

De thuisclub kreeg er meer vertrouwen door en kwam nog voor de rust op voorsprong. Léo Matos sprong met enig gemak boven de verdedigers van Ajax uit en kopte de bal hard achter doelman André Onana. De Braziliaan deed dat uit een door Biseswar genomen vrije trap. Dimitrios Pelkas kreeg vervolgens nog een kans op de 3-1, maar schoot in de haast net naast.

Bij Ajax stond Kasper Dolberg in de spits, evenals in het afgelopen weekeinde tegen Vitesse (2-2). Vorig seizoen koos trainer Erik Ten Hag in de internationale wedstrijden vaak voor een centrale rol voor Dusan Tadic, met David Neres en Ziyech op de flanken. Daar stonden nu Tadic en Ziyech, mede omdat Neres volgens Ten Hag nog niet fit genoeg is voor een hele wedstrijd. Dolberg viel na een half uur geblesseerd uit, Klaas-Jan Huntelaar was zijn vervanger.

Na de hervatting trok Ajax het initiatief weer naar zich toe en dat leidde al snel tot de 2-2. Ook die kwam wat fortuinlijk tot stand. Fernando Varela schoot na een voorzet van Donny van de Beek tegen Huntelaar op, die de bal vervolgens over de doellijn zag gaan.(ANP)