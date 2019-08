Zeer dodelijk ‘auto-ongeluk’ in Caïro was terroristische aanslag

De auto die zondagavond explodeerde in Caïro, was in handen van een terroristische groepering. Dat heeft het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. Volgens het ministerie was een lid van de terroristische groepering Hasm met een bomauto onderweg naar „een locatie” om de wagen te gebruiken bij een „terroristische daad”. Toen raakte hij betrokken bij een aanrijding en ontploften de explosieven. Er vielen twintig doden en 47 mensen raakten gewond.

Aanvankelijk werd gedacht dat de auto tot ontploffing kwam door de aanrijding zelf, de autoriteiten spraken over een groot auto-ongeluk. Nu noemt president Abdel Fattah el-Sisi het incident een „terroristische aanslag”. Op Twitter heeft hij zijn steun betuigd aan de nabestaanden.

De explosie vond plaats nabij het Nationale Kankerinstituut. Het gebouw raakte zwaar beschadigd en tientallen patiënten moesten geëvacueerd worden. Het instituut staat vlakbij het Tahrirplein, bekend van de protesten tijdens de Arabische Lente in 2011. Het is niet duidelijk waar de chauffeur van de bomauto naartoe onderweg was.

De militante groepering Hasm heeft de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid opgeëist voor verschillende aanslagen gericht op de politie, rechters en de autoriteiten in Egypte. Volgens Egypte heeft de groep banden met het verboden Moslimbroederschap.