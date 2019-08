‘Verontrustende’ jongerenserie doet meer dan shockeren

Nog voordat de eerste aflevering van Euphoria in juni werd uitgezonden stond internet al op zijn kop. De Amerikaanse HBO-serie over een groep losgeslagen tieners werd op sommige plekken neergezet als de meest verontrustende jongerenserie ooit. Een opeenstapeling van drugs, seks en nare feestjes. Ook het vele mannelijk naakt leverde een opvallend debat op. Zien we in de tweede aflevering een recordaantal penissen?

Nu het eerste seizoen is afgelopen - maar nog wel beschikbaar via de on demand-kanalen - blijkt dat Euphoria om veel meer draait dan schokeffecten. Het is een enerverend portret van een generatie die is opgegroeid met sociale media, onlineporno en nieuws over schietpartijen op school. Ze zijn cynisch en soms zeer gemeen. Aan de andere kant blijven het tieners, onzeker en zoekend naar hun plek in de wereld.

Het hoofdpersonage is Rue (17), gespeeld door superster in wording Zendaya. Ze keert aan het einde van de zomer terug naar haar woonplaats na een verblijf in een afkickkliniek. In eerste instantie helemaal niet gemotiveerd om clean te blijven, maar door een nieuwe vriendschap wil ze er toch iets van maken. Zendaya geeft haar personage een mix van stoerheid en onzekerheid. Via een voice-over levert ze commentaar op de ontwikkelingen. „Je haat me waarschijnlijk op dit moment”, zegt ze in de eerste aflevering.

De positieve invloed in haar leven komt van Jules (Hunter Schafer), een jonge transvrouw en nieuwkomer op school. De band tussen Rue en Jules vormt het kloppende hart van de serie. Schafer, model en in het echte leven ook transgender, maakt haar acteerdebuut met een uitdagende rol. Jules is een gelaagd personage, een levensluchtige vrouw met een zelfdestructieve kant. „Fuck it, ze bewaart dit voor haar memoires”, zegt Rue over de manier waarop Jules met mogelijk traumatische ervaringen omgaat.

Dealer met hart van goud

Een gemakkelijke kijkervaring kun je Euphoria niet altijd noemen. Schrijver en producer Sam Levinson zoekt de grenzen op en wil veel dingen behandelen: verslaving, de worsteling met geaardheid, seksueel geweld, depressie en misogynie. Gelukkig maakt hij af en toe ruimte voor humor, onder meer tijdens een luchtige scène waarin Rue uitleg geeft over de verschillende soorten dickpicks. Ook drugsdealer met hart van goud Fezco en zijn compagnon Ashtray zorgen voor een beetje lucht. Ashtray is een jaar of elf, maar praat alsof hij al jarenlang actief is in de drugswereld.

Alles wordt gebracht in een flitsende montage, met opvallende camerabewegingen en een paar wilde fantasiesequenties (met als hoogtepunt een scène in de laatste aflevering waarin Zendaya schittert). Gooi er een hippe soundtrack overheen en je hebt een serie die naadloos aansluit bij de tijdgeest. Betaalzender HBO wil na Game of Thrones relevant blijven en een jonge generatie bereiken, die moet worden verleid in de aanloop naar de lancering van de onlinedienst HBO Max. Met Euphoria heeft HBO een nieuwe troef in handen. Het tweede seizoen is al aangekondigd.