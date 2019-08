Verenigd Koninkrijk voegt zich bij Amerikanen in Straat van Hormuz

Het Verenigd Koninkrijk gaat meedoen aan de Amerikaanse missie om olietankers in de Straat van Hormuz (tussen Oman en Iran) te beschermen. Dat heeft de Britse minister van Defensie Ben Wallace maandag bekendgemaakt. Het lijkt erop dat het land hiermee afziet van de plannen om de commerciële scheepvaart in de regio te beschermen met een Europese coalitie.

Het VK is het eerste land dat zich bij de Amerikanen aansluit. De VS willen dat alle landen die door de Straat van Hormuz varen hun eigen schepen beveiligen. Het Amerikaanse leger zal hierbij ondersteuning bieden. De VS riepen vorige maand verschillende landen, ook Nederland, op zich bij de missie aan te sluiten vanwege de toegenomen spanningen tussen Iran en het Westen.

‘Houding naar Iran niet veranderd’

Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte maandag dat de stap niet betekent dat de Britse houding ten opzichte van Iran is veranderd. „We blijven met Iran en onze internationale partners werken aan een manier om de situatie te laten de-escaleren en de nucleaire deal in stand te houden.” Een Britse bron van persbureau Reuters benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk zich niet aansluit bij de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Volgens defensieminister Wallace is het echter van „vitaal belang” dat de olietankers zonder problemen door de Straat van Hormuz kunnen varen. 20 à 30 procent van alle olie die wereldwijd wordt gebruikt, passeert de smalle zeestraat. Ook komt eenderde van het vloeibare gas dat de wereld gebruikt langs deze route.

Spanningen opgelopen

De spanningen in de Perzische Golf zijn de afgelopen weken hoog opgelopen. In juni werden twee tankers in de Straat van Hormuz aangevallen, volgens de Verenigde Staten door Iran - iets wat Teheran ontkent. Enkele weken later enterden de Britten een uit Iran afkomstige olietanker bij Gibraltar, omdat deze olie naar Syrië zou smokkelen.

Hierop confisqueerde Iran een Britse olietanker en zondag kwam aan het licht dat Iran nog een tanker heeft ingenomen. Het is nog niet bekend uit welk land dit schip komt. Het Verenigd Koninkrijk heeft meermaals benadrukt niets te zien in een uitruil van in beslag genomen.

