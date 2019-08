Uitvinder Zapata vliegt Het Kanaal over op zijn zelf ontworpen flyboard

De Franse ondernemer en uitvinder Franky Zapata is zondag met een zelf ontworpen flyboard Het Kanaal overgevlogen. De topsnelheid van zijn toestel was 190 kilometer per uur.

Zapata (40) steeg zondagochtend rond kwart over zes op bij het strand van Sangatte, om een minuut of twintig later alweer te landen in St. Margaret’s Bay, net boven Dover. Hij liet het Franse persbureau AFP al zijn volgende doel noteren: de productie van een auto die kan vliegen en tot tweeduizend meter hoogte komt.

Halverwege zijn tocht moest Zapata op een boot zien te landen om de vijf minimotoren waarop zijn uitvinding vliegt met nieuwe kerosine te vullen. Een spannend moment, aangezien zijn vorige poging om Het Kanaal over te steken op dat moment mislukte. Toen landde hij door de deining van de Noordzee niet op de boot, maar in het water. Deze keer was er een grotere tankboot met hem meegevaren.

Frankrijk beschouwt het flyboard volgens AFP als een middel dat in de toekomst van pas zou kunnen komen in het leger. (NRC)