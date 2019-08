Tweede aanslag in één weekend: negen doden bij schietpartij in Ohio

Bij een schietpartij in de stad Dayton in de Amerikaanse staat Ohio zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker negen mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie van de stad op Twitter. Zestien mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Ook de schutter, een blanke 24-jarige man, kwam om het leven. „We hadden agenten in de buurt toen de schietpartij begon. Zij waren in staat om te reageren en er snel een einde aan te maken”, stelde de politie in een verklaring.

De dader, die volgens de politie waarschijnlijk alleen handelde, is nog niet officieel geïdentificeerd en over een motief of mogelijke link met de aanslag eerder op de dag in El Paso is evenmin iets duidelijk. Wel meldden de autoriteiten zondag dat hij in de bar ook zijn zus doodde en dat zes van de acht overige dodelijke slachtoffers zwarte Amerikanen waren.

Het aantal doden had mogelijk nog hoger gelegen als er niet toevallig een politie-eenheid nabij de bar had gesurveilleerd. Daardoor kon de schutter, die volgens de autoriteiten een kogelwerend vest droeg en meer munitie voor zijn geweer bij zich had, binnen een minuut al overmeesterd worden.