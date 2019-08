Tom Dumoulin ook niet van start in de Vuelta

Wielrenner Tom Dumoulin start over drie weken niet in de Vuelta. De knieblessure, die hij opliep tijdens de Giro d’Italia, hield hem uit de Tour de France en nog altijd is hij niet hersteld, meldt persbureau ANP. Het seizoen van de kopman van Sunweb is hiermee zo goed als zeker ten einde.

De knie van Dumoulin, waarin een stukje grind zat dat operatief is verwijderd, kan nog niet volledig worden belast. Reden daarvoor is volgens het AD een peesontsteking en letsel aan het kraakbeen. De aandacht ligt op dit moment op „volledig herstel”, aldus een woordvoerder tegenover ANP. „De Vuelta komt daarin te vroeg.”

In mei kwam Dumoulin in de Giro ten val, maar met rust en later trainingen dacht hij toch te kunnen deelnemen aan de Tour. Een dag na de operatie maakte hij, met tien hechtingen in zijn knie, een testrit die goed verliep. In de auto onderweg naar de Tour besloot hij toch af te zien van zijn deelname. Volgens de ploegleiding was de Vuelta, op 24 augustus, toen nog wel haalbaar.

Er gaan ook geruchten over een mogelijke overstap van Sunweb naar Jumbo-Visma, de ploeg van onder meer Steven Kruijswijk, Mike Teunissen en Dylan Groenewegen. Dumoulins contract loopt nog tot 2021, en zou dus moeten worden ontbonden. Het is, anders dan in het voetbal, minder gebruikelijk om gedurende een contract van ploeg te wisselen. Deze maand worden de transfers bekendgemaakt.

