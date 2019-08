Minutenlang staat een collega door het raam naar een langverwachte zomerse stortbui te kijken. Dan zegt hij: „Regenen is het nieuwe sneeuwen.” Als een kind zo gelukkig dat vlokjes heeft staan tellen hervat hij zijn werk.

