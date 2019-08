Schutter Dayton had waarschijnlijk geen racistisch motief

De 24-jarige Connor Betts, die in de nacht van zaterdag op zondag in de stad Dayton , Ohio zeker negen mensen doodde, had vermoedelijk geen racistisch motief. Dat heeft de politie zondag tijdens een persconferentie laten weten, aldus persbureau AP. Zijn motief is nog niet bekend. De schietpartij in Dayton vond plaats enkele uren na een bloedbad in de Texaanse grensstad El Paso.

Volgens de politie schoot Betts zo snel om zich heen dat het onwaarschijnlijk is dat hij zijn slachtoffers bewust uitkoos. Volgens de politie is verder nog veel onduidelijk. Onder de dodelijke slachtoffers was ook zijn zus. De politie onderzoekt nog of zij doelwit was.

Dertig seconden

Betts was niet eerder met justitie in aanraking gekomen, liet de politie weten. Hij droeg een masker en beschermende kleding op het moment dat hij het vuur opende. Binnen dertig seconden schoot hij negen mensen dood. Ook raakten 27 mensen gewond. Hij had een geweer bij zich en zeker honderd patronen.

De politie was in de buurt en kon snel optreden. Na een halve minuut werd Betts door de politie doodgeschoten. Hij stond op dat moment op het punt een café binnen te lopen waar mensen zich schuilhielden. Als hij wel het café was binnengekomen, was het gevolg „catastrofaal geweest”, aldus de politiechef van Dayton.

Schietpartij El Paso

Zaterdag schoot in de Texaanse grensstad El Paso een 21-jarige witte man twintig mensen dood. De autoriteiten behandelen de schietpartij als binnenlands terrorisme. Volgens de politie had de schutter een racistisch motief. Vlak voor de schietpartij publiceerde schutter Patrick Crusius een 2.356 woorden tellend manifest waarin hij in de eerste zin steun betuigt aan de ‘Christchurch-schutter’. In de Nieuw-Zeelandse stad schoot een Australische man in maart 51 moskeegangers dood. Ook hij publiceerde voorafgaand aan het bloedbad een racistisch haatmanifest.