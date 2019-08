Protest grimmiger, Lam zinspeelt op ingrijpen van China

De grootschalige betogingen in Hongkong hebben de stad in een „extreem gevaarlijke situatie” gebracht. Dat heeft de hoogste bestuurder van de stad, Carrie Lam, maandag gezegd op een persconferentie. De protesten dreigen volgens Lam de welvaart en stabiliteit van Hongkong te vernietigen.

Het is de eerste keer in twee weken dat de bestuurder zich in het openbaar heeft uitgesproken over de aanhoudende demonstraties. De betogingen brengen volgens Lam de soevereiniteit van Hongkong in gevaar en zetten het zogeheten ‘één land, twee systemen’-beleid op het spel, waarmee ze zinspeelt op ingrijpen door de Chinese regering in Beijing. Sinds de overdracht van Hongkong door het Verenigd Koninkrijk aan China, in 1997, heeft de stad verregaande autonomie.

In Hongkong wordt al ruim twee maanden gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel waardoor verdachten zouden kunnen worden uitgeleverd aan China. Lam heeft de behandeling van het voorstel opgeschort, maar de wet niet definitief ingetrokken. De grieven van de betogers zijn inmiddels uitgebreid: ze eisen haar aftreden en veroordelen het politie-optreden, dat zij buitensporig noemen.

De regering in Beijing waarschuwt in steeds strengere bewoordingen dat er een einde moet komen aan de protesten, maar durft tot nu toe geen echte confrontatie aan. De Beijing-getrouwe Lam zei maandag dat ze niet van plan is af te treden. Ze waarschuwde dat de regering hard zou optreden.

Betogers hebben maandag opnieuw wegen, treinen en metro’s bezet. Ook zijn meer dan honderd vluchten geannuleerd wegens een staking op de luchthaven. Zaterdag werden twintig demonstranten opgepakt. De demonstraties begonnen vreedzaam, maar ’s avonds wierpen betogers barricades op om de straten te blokkeren. De politie vuurde traangasgranaten af.

De demonstraties hebben een steeds grimmiger karakter gekregen. Zo ging een groep gewapende en gemaskerde mannen twee weken geleden demonstranten met stokken te lijf.