Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen

is historicus en geschiedenisdocent op een gymnasium.

Progressief Nederland was er als de kippen bij om de SGP te veroordelen toen zij weigerden vrouwen op de kieslijst te zetten. De zaak werd door proefprocessenfonds Clara Wichmann tot aan het Europese Hof uitgevochten. Hoe durfde deze christelijke partij seksistische praktijken te scharen onder de vrijheid van godsdienst? Een interview met een vrouw uit Urk, die verkondigt dat ‘de Heere’ heeft gewild dat de man de baas is in huis, werd met hoongelach ontvangen.

Opvallend genoeg valt het dragen van een nikab volgens dezelfde groep vaak wél onder de vrijheid van godsdienst. Het zou zelfs het ‘toonbeeld van emancipatie’ zijn, omdat de vrouw het zelf zou willen. Wil de vrouw uit Urk ook niet zélf vooral thuis voor de kinderen zorgen? Net als bij de overtuiging van de vrouw uit Urk ligt religieuze indoctrinatie van een patriarchale godsdienst ten grondslag aan het dragen van nikabs. Als een meisje van jongs af aan hoort dat Allah van gesluierde vrouwen houdt, is het dragen van een hoofddoek een logische stap. Ook het dragen van een nikab is dan aantrekkelijk, want hoe meer je schoonheid bedekt is, hoe meer liefde je van Allah ontvangt, zo leert de Koran. De sluier moet zondige blikken afweren, zodat alleen de echtgenoot kan genieten van de schoonheid van zijn vrouw.

Het verbod is beperkt

En dan te bedenken dat gezichtsbedekkende kleding op straat gewoon gedragen mag worden en het verbod alleen geldt in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Niet meer dan een praktische maatregel om burgers te kunnen herkennen bij het loket en bij controle in de trein het juiste vervoersbewijs met bijbehorende foto te kunnen laten zien. Gelijke monniken, gelijke kappen. De verontwaardiging is er niet minder om.

Vrouwen niet op een kieslijst willen zetten is je reinste seksisme. Maar vrouwen die zich van top tot teen bedekken is emancipatie?

Wat zit er achter deze – volstrekt irrationele – dubbele moraal? Het antwoord: de islam is een taboe waar men de vingers liever niet aan brandt. Want voor je het weet wordt je als ‘fatsoenlijke progressieve stemmer’ in de Wilders-hoek gedrukt: een schrikbeeld. Ouderwets christenen bashen voelt vertrouwd, want dat deden pap en mam in de jaren zeventig ook al.

Wat progressief Nederland vergeet is dat de Woodstockgeneratie van weleer streed voor seksuele vrijheid, homorechten, het recht om te scheiden en de gelijkheid tussen man en vrouw. Met de opkomst van de orthodoxe islam, en de bijbehorende nikab, staan deze waarden onder druk. Zo worden Nederlandse vrouwen die hun haren los dragen, inclusief zij die op de bres springen voor de nikab, door sommige salafisten gezien als ‘oneerbare’ vrouwen. Ook praktiserende homo’s worden gezien als zondige wezens. Vrouwen in nikabs, van top tot teen bedekt in de naam van de eeuwige kuisheid en de patriarchale samenleving waar de man de scepter zwaait; hebben we daar in de jaren zestig nu voor op de barricaden gestaan?