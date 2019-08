PostNL wil Duitse tak verkopen aan investeringsbedrijf

PostNL is van plan het verlieslatende Duitse dochterbedrijf Postcon te verkopen aan investeringsbedrijf Quantum Capital Partners, dat maakte het postbedrijf maandag bekend bij het presenteren van de kwartaalcijfers. De twee bedrijven hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Of de deal doorgaat hangt onder andere af van het verlenen van goedkeuring van de toezichthouder.

De verkoopprijs van Postcon en andere voorwaarden voor de verkoop zijn niet bekendgemaakt. Postcon heeft 10 procent van de Duitse postmarkt in handen en verwerkt zo’n 10 miljoen brieven per jaar. Er werken „direct en indirect” 5.300 mensen, stelt PostNL. Of de geplande verkoop gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid staat niet vermeld. Het was al wel bekend dat PostNL Postcon wilde afstoten.

Groei dankzij pakketjes

In de kwartaalcijfers zelf rapporteert PostNL een omzetgroei. Afgelopen kwartaal had het postbedrijf een omzet van 681 miljoen euro, ten opzichte van 666 miljoen euro vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg van 33 miljoen naar 41 miljoen. De nettowinst komt uit op 25 miljoen.

De omzetstijging is vooral te danken aan de toename van pakketbezorging - die steeg 13 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Ook is 12 miljoen aan kosten bespaard - waarmee precies, dat is niet bekendgemaakt. De hoeveelheid reguliere post die PostNL bezorgde is verder afgenomen met 9 procent.

Benelux

De verkoop van Postcon is onderdeel van de bedrijfsstrategie van PostNL om zich hoofdzakelijk te gaan richten op de Benelux. Eerder verkocht PostNL ook al zijn Britse dochterbedrijven en de Italiaanse tak is in verkoop. Om zijn positie in Nederland te versterken heeft PostNL zijn oog laten vallen op concurrent Sandd.

De voorgenomen fusie van PostNL en Sandd wacht nog op toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als die doorgaat krijgt het bedrijf meer dan 90 procent van de Nederlandse postmarkt in handen. „Als de ACM geen vergunning afgeeft voor deze consolidatie dan hebben de partijen de intentie om goedkeuring te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op basis van gewichtige redenen van algemeen belang, zoals gedefinieerd in artikel 47 van de mededingingswet”, schrijft de directeur van PostNL, Herna Verhagen, in het persbericht bij de kwartaalcijfers.