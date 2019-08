Oplevering nieuwe terminal Schiphol uitgesteld

De oplevering van de nieuwe terminal van Schiphol, die de luchthaven moet ontlasten, is uitgesteld. De nieuwe vertrek- en aankomsthal van Schiphol zou eigenlijk in 2023 klaar moeten zijn, maar die deadline zal niet worden gehaald. „We kunnen op dit moment geen jaartal noemen”, zegt een woordvoerder van Schiphol.

De aanbesteding voor de bouw van de terminal wordt in 2020 afgerond. „Samen met de dan gekozen aannemer/aanneemcombinatie, zal dan een definitieve planning worden opgesteld”, aldus de woordvoerder. Op dit moment is al een tijdelijke extra vertrekhal in gebruik om de reizigersdrukte enigszins te verlichten. Vanaf medio 2020 komen er structureel meer securitylanes in Vertrekhal 1.

De Telegraaf meldt dat de nieuwe terminal in 2026 wordt opgeleverd. De krant zegt inzage te hebben in een document voor aannemers die zich willen inschrijven op het project. „Vaststaat dat de bouwperiode voor een project met de omvang van de nieuwe terminal ten minste 3,5 jaar tijd in beslag neemt”, zegt de woordvoerder van de luchthaven in een reactie tegen NRC.

540.000 vliegbewegingen

Eerder werd bekendgemaakt dat de bouw en opening van de nieuwe pier op Schiphol met een jaar is vertraagd. Dat komt doordat deze pier voor meer soorten vluchten en passagiers moet kunnen worden ingezet dan aanvankelijk was gepland.

De nieuwe terminal is nodig omdat Schiphol de laatste jaren sneller is gegroeid dan voorzien. Naar verwachting stijgt het aantal vliegbewegingen per jaar naar 540.000. Het is de vraag of de nieuwe pier en terminal genoeg zijn om dit op te vangen.