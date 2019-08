OM eist vier jaar voor wapen- en drugshandel op dark web

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen een Zaandammer die wapens en drugs zou hebben verkocht via het dark web. De 31-jarige Hassan A. heeft volgens justitie sinds half 2016 onder andere negen vuurwapens en honderden xtc-pillen verhandeld.

A. opereerde volgens justitie onder drie schuilnamen: Amsterdoomed, Merchantsofdeath en Hells_Angels. De naam Amsterdoomed werd in 2017 gevonden toen de FBI de dark web-marktplaats Alphabay oprolde. Justitie kon echter niet meteen achterhalen wie achter het pseudoniem schuilde. Eind 2018 dook ‘Amsterdoomed’ opnieuw op op een andere website op het dark web, waarna A. in beeld kwam.

Volgens justitie hield A. zich bezig met de handel in wapens, xtc, cannabis en cocaïne. Bij een huiszoeking trof de politie deze drugs en cash geld aan. De officier van justitie neemt het A. kwalijk dat hij zich bezighield met „keiharde winstgedreven criminaliteit met dezelfde ellendige consequenties die we ook van andere vormen van drugs- en wapenhandel kennen: van bedreigingen en gifdumpingen, tot verslaafden en doden”.

Werkstraf voor katvanger

A. stelt volgens persbureau ANP dat hij alleen deed alsóf hij wapens wilde verkopen. Hij zou zijn anonieme klanten dwingen te betalen, maar uiteindelijk nooit wapens of drugs opsturen. Volgens ANP betuigde A. spijt in de rechtbank. De Zaandammer is bijna afgestudeerd als leraar maatschappijleer en hoopt in de toekomst nog voor de klas te kunnen staan.

Justitie wil verder dat een 44-jarige Amsterdammer die als katvanger zou werken voor A., een werkstraf van 180 uur uitvoert. Hij zou een wapen dat A. in de Verenigde Staten had besteld, hebben ontvangen. Volgens de advocaat van de vermoedelijke katvanger wist hij niet dat er een wapen in het pakketje zat, hij zou verslaafd zijn en hebben gedacht dat hij drugs kreeg.