NS gaat experimenteren met reclame op informatieschermen

De NS gaat experimenteren met reclame op de informatieschermen in treincoupés. Dat bevestigt een woordvoerder maandag na berichtgeving van de Volkskrant. De advertenties komen vanaf september in meer dan een kwart van de intercity’s. De proef loopt tot het einde van het jaar.

Op de schermen wordt nu nog alleen NS-reclame en reisinformatie over aankomende stations en mogelijke overstappen getoond. De advertenties komen in de plaats van de zendtijd voor NS-abonnementen en tripjes. De zendtijd met reisinformatie blijft gelijk. Er komt per trein één advertentie per week.

„Reisinformatie blijft het allerbelangrijkste”, zegt een woordvoerder van de NS. Ook worden er eisen gesteld aan de advertenties. Ze mogen niet aanstootgevend zijn, moeten geen drugs, seks of alcohol promoten en moeten geschikt zijn voor alle leeftijden. „De advertenties mogen geen afbreuk doen aan de reisbeleving”, zegt de woordvoerder.

Volgens de NS kwamen er veel verzoeken voor de advertentieplek. De schermen zouden per week door meer dan 5 miljoen reizigers worden bekeken. Als de pilot is afgelopen, gaat de NS kijken hoe deze is bevallen en hoe reizigers erop reageren.