Negentien doden bij ontploffing na auto-ongeluk in Caïro

Door een explosie na een auto-ongeluk in Caïro zijn zondagavond laat negentien mensen omgekomen. De ontploffing vond plaats nabij het Egyptische Nationale Kankerinstituut, waarin brand ontstond. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. Dat meldt persbureau AP. De autoriteiten hebben niet gezegd dat ze uitgaan van een terroristisch motief.

Bij het voorval raakten ook dertig mensen gewond. Volgens de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken werd de ontploffing veroorzaakt doordat drie auto’s op elkaar botsten. Het is niet direct duidelijk hoe dit zo’n grote explosie kon veroorzaken.

De brand in het ziekenhuis kon in de loop van de nacht onder controle worden gebracht. Het is niet bekendgemaakt of er bij de dodelijke slachtoffers ook patiënten of ziekenhuispersoneel was.

Verkeersongelukken komen vaak voor in Egypte. In 2018 kwamen er meer dan drieduizend mensen om in zo’n achtduizend auto-ongelukken.