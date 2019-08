Man opgepakt voor live uitzenden van mishandeling achtjarige jongen

De politie heeft dit weekend in Leiden een 27-jarige man opgepakt die live op Facebook beelden deelde van een mishandeling van een achtjarige jongen. In een besloten Facebookgroep zagen verschillende mensen de beelden. De politie ontving vervolgens meldingen uit diverse plekken van het land.

Het digitale opsporingsteam van de politie wist via documenten die in beeld waren het adres te achterhalen. Enkele uren later troffen ze in het huis de jongen en de verdachte aan. De achtjarige jongen is een familielid van de verdachte. De politie wil niets zeggen over de manier waarop zij verwant zijn. De jongen is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel krijgt hij professionele hulp.

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, hij verbleef tijdelijk in het huis in het centrum van Leiden. Dinsdag wordt hij voorgeleid. De politie vraagt mensen die de beelden gezien hebben zich te melden.