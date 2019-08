Juli wereldwijd heetste maand ooit gemeten

Juli was wereldwijd de heetste maand ooit gemeten. Dat blijkt uit cijfers van Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie. Het eerdere record van juli 2016 lijkt nipt te zijn verbroken. Copernicus is de eerste organisatie die dit record bevestigt. Andere organisaties, zoals NASA, komen later deze maand met hun cijfers. Omdat zij andere data gebruiken is het mogelijk dat zij niet tot een record komen.

Juni was eerder al aangemerkt als de warmste junimaand ooit. Alle maanden van dit jaar staan in de topvier van de heetste maanden ooit gemeten. De jaren 2015 tot en met 2018 zijn in z’n geheel ook al de warmste jaren sinds de metingen begonnen in 1979.

NRC Groen De laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid Inschrijven

Stijging sneller dan ooit

Vorige maand concludeerden drie wetenschappelijke studies dat de temperatuur wereldwijd de afgelopen 150 jaar sneller is gestegen dan ooit. Uit de onderzoeken blijkt verder dat het bijna onmogelijk is vast te stellen wat aan het begin van de industriële revolutie de natuurlijke temperatuur van de aarde was.

De temperatuur lag vorige maand 1,2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. In het klimaatakkoord van Parijs werd in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot ruim minder dan 2 graden Celsius, en idealiter tot 1,5 graden. Daarvoor moeten landen verduurzamingsmaatregelen nemen, zoals het reduceren van fossiele energie en overgaan op duurzame energiebronnen.

Van Nederland was al bekend dat de klimaatdoelen voor 2020 niet gehaald worden. Ook Europa is er in het geheel nog niet in geslaagd de doelen te behalen. Verwacht wordt dat Nederland met de investeringen in windmolenparken op zee de achterstand inloopt en het doel voor 2023 wel haalt.

Lees ook over een rapport van het wetenschappelijk klimaatbureau van de VN: Parijsakkoord nog net haalbaar