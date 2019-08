India beperkt autonomie Kashmir en legt deel van openbare leven stil

De Indiase minister van Binnenlandse Zaken Shah heeft maandag in het parlement aangekondigd dat zij de speciale status van de betwiste deelstaat Kashmir intrekt, meldt de BBC maandag. Het gaat om het intrekken van artikel 370 uit de Indiase grondwet, dat Kashmir meer autonomie geeft. De spanningen tussen India en Pakistan lopen door dit besluit hoog op. Beide landen claimen het gebied, maar controleren slechts een deel ervan.

India heeft de afgelopen dagen tienduizenden militairen naar Kashmir gestuurd en een deel van het openbare leven stilgelegd. Internet en telefoon werden er maandag afgesloten, politici in het gebied werd huisarrest opgelegd. Ook is in het gebied een samenscholingsverbod van kracht en er zijn wegblokkades geplaatst. Duizenden toeristen en Hindoestaanse pelgrims zijn gesommeerd het gebied te verlaten. Alle onderwijsinstellingen in Srinagar, de grootste stad in Kashmir, zijn gesloten.

Met de intrekking van de speciale status van de deelstaat, wordt ook het verbod voor mensen uit de rest van India om grond te kopen in Kashmir opgeheven. De vrees bestaat bij de moslimmeerderheid in Kashmir dat dit zal leiden tot een demografische transformatie, waardoor de Hindoestaanse bevolking een meerderheid krijgt in de deelstaat.

De inwoners van de Noord-Indiase deelstaat, die ook door Pakistan wordt geclaimd, willen al sinds 1947 het recht op zelfbeschikking. Kashmir is opgedeeld in gebieden die vallen onder India (het midden en zuiden), Pakistan (noordwesten) en China (noordoosten). Sinds voormalig Brits-Indië uiteenviel en India onafhankelijk werd, strijden India en Pakistan om de heerschappij over Kashmir. Er zijn al drie oorlogen om het gebied gevochten.

De Indiase minister Shah zei dat de rechten die Kashmir heeft sinds de onafhankelijkheid van het Brits mandaat in 1947 „tijdelijk” waren en nu worden afgeschaft. Mehbooba Mufti, een van de leiders in het gebied die ook huisarrest heeft gekregen, reageerde op Twitter dat maandag de „zwarte dag in de Indiase democratie” is. Volgens Mufti maakt het besluit van India een „bezetter”.

MehboobaMufti Mehbooba Mufti Today marks the darkest day in Indian democracy. Decision of J&K leadership to reject 2 nation theory in 1947 & align with India has backfired. Unilateral decision of GOI to scrap Article 370 is illegal & unconstitutional which will make India an occupational force in J&K. 5 augustus 2019 @ 06:06 Volgen

In februari laaiden de spanningen in Kashmir op toen een aanslag werd gepleegd op een konvooi van een Indiase politie-eenheid. Daarbij kwamen tientallen agenten om het leven. De uit Pakistan afkomstige militante groepering Jaish-e-Mohammad (JeM) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. India beschuldigt zijn buurland ervan JeM te steunen.