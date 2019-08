India beperkt autonomie Kashmir, spanning loopt op

Met een presidentieel decreet heeft de Indiase regering een einde gemaakt aan de speciale status die de betwiste regio Kashmir sinds de Onafhankelijkheid genoot. Minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah maakte dit maandag bekend.

Pakistan, dat het gebied eveneens claimt, zegt India’s besluit sterk te veroordelen. „Pakistan zal alle mogelijke middelen inzetten om deze illegale acties tegen te houden”, aldus het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De aankondiging, die leidde tot chaos in het parlement, volgde op een weekend vol onrust waarin de troepenmacht in Kashmir met duizenden militairen werd versterkt, duizenden pelgrims en toeristen werden geëvacueerd, scholen dicht gingen en telefoon- en internetverbindingen werden afgesloten. Ook is er een samenscholingsverbod van kracht en er zijn wegblokkades geplaatst.

Het geschrapte wetsartikel 370 gaf de deelstaat, voluit Jammu en Kashmir, een grote mate van autonomie, met een eigen grondwet en beslissingsbevoegdheid over alles behalve Defensie, Buitenlandse Zaken en Communicatie. Dit was de voorwaarde waaronder de prinselijke staat in 1947 toetrad tot India en was bedoeld om het speciale karakter van het door moslims gedomineerde Kashmir te beschermen. Het werd voor mensen van buiten de deelstaat onmogelijk een baan bij de lokale overheid te krijgen of grond te bezitten.

Vooral dat laatste is een doorn in het oog van de hindoe-nationalistische BharAtiya Janata Partij (BJP) van premier Narendra Modi. De partij is altijd een fel tegenstander van de wet geweest, die volgens haar discrimineert tegen inwoners van buitenaf.

Met het schrappen ervan komt de BJP een oude belofte na bij de recente verkiezingen een belangrijke rol speelde, maar de abruptheid en snelheid waarmee die werd ingelost, heeft iedereen verrast.

Bovendien heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat de deelstaat zou opsplitsen in twee unies: Jammu & Kashmir, dat een gekozen parlement krijgt, en Ladakh, dat direct onder de centrale regering valt.

Lokale leiders waarschuwden voor nog grotere chaos als de regering zou doorzetten met wat Kashmiri’s zien als een poging om de demografie in hun deelstaat te veranderen.

Zondagavond werden twee voormalige leiders van deelstaten informeel onder huisarrest geplaatst. Een van hen, Mehbooba Mufi, wist ondanks de afsluiting van internet te twitteren dat het besluit van de regering „illegaal” en „ongrondwettig” is. „Vandaag markeert de donkerste dag in India’s democratie”, schreef zij.