Het onderhoud blijft achter maar de huren gaan toch omhoog

„Als mens begrijp ik hun problemen”, zegt Astrid Schlüter, bij Vesteda verantwoordelijk voor het contact met klanten. Ze kent de mensen, zegt ze. „Maar Vesteda kan en wil niet achter de voordeur kijken. Ik probeer ons huurbeleid zo goed mogelijk uit te leggen. We doen niet aan clementie, maar gaan ook niet de huur van mensen die over de jaren beter zijn gaan verdienen extra verhogen.”

Die status hebben de woningen niet meer en door jaren van huurverhogingen kunnen sommige bewoners de maandhuur van inmiddels ruim 900 euro nauwelijks meer opbrengen. Verhuizen kunnen of willen ze niet en op clementie of een huurverlaging van Vesteda hoeven ze niet te rekenen.

Chimène van Lunteren is een van de huurders die veelvuldig contact zoekt met Vesteda. Zij vertegenwoordigt de bewoners van eengezinswoningen in Zeist, die Vesteda recent overnam van verzekeraar Delta Lloyd. Sommigen wonen al 35 jaar in hun huis, indertijd gebouwd als sociale huurwoning.

Klacht: „Mede door de forse huurverhogingen van de afgelopen jaren is een aantal bewoners door de armoedegrens gezakt. We praten hier over weduwen, gepensioneerden, alleenstaanden, mensen die in de loop der jaren arbeidsongeschikt zijn geraakt en ouders met gehandicapte kinderen. En natuurlijk is die 4,1 procent huurverhoging vanuit het ministerie toegestaan, maar dat betekent niet dat u het ook maar moet doen.”

Achterstallig onderhoud

„De lijst van onderhoud dat gedaan moet worden beslaat inmiddels vier kantjes. Als je alles zou aanpakken, dan kost het tonnen.”

Reinia Schot, secretaris Huurdersvereniging Klaverhof, Alphen aan den Rijn

Een moeizaam begaanbare brandtrap, een putlucht op de begane grond, vocht in de gevels en sleutels die op verschillende brievenbussen en bergingen passen. Dat is maar een deel van de klachten over achterstallig onderhoud in het Vesteda-complex Klaverhof in Alphen aan den Rijn. Hier staan 85 woningen met een huur tussen de 800 en 1.000 euro. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is zo’n 70 jaar.

„Dit pand is vorig jaar overgenomen van Delta Lloyd”, vertelt Reinia Schot, secretaris van de huurdersvereniging. „Sindsdien is er niets veranderd, en dat is precies het probleem.” Behalve dan de huren. Die zijn ondanks klachten van huurders en een negatief advies van de huurdersvereniging afgelopen jaar met zo’n 4 procent verhoogd. Er loopt ook nog een zaak over servicekosten bij de huurcommissie.

Inmiddels heeft er een nieuw gesprek plaatsgevonden tussen de huurdersvereniging en Vesteda. Daarbij zijn afspraken gemaakt waardoor de huurders er vertrouwen in hebben dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt.

Vooropgesteld: servicekosten en onderhoud hebben niets met elkaar te maken, reageert Vesteda-topman Van der Baan. „Servicekosten betalen de bewoners voor kosten die wij voorschieten tijdens hun verhuur. Onderhoud aan gebouwen betalen we uit de huur, gemiddeld zo’n drie maanden huur per jaar per woning. Maar bewoners willen het nog wel eens aan elkaar koppelen.”