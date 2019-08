Het alledaagse leven van een rebel

Het Verzetsleger van de Heer, oftewel The Lord’s Resistance Army (LRA) is een rebellengroep die in en rond Oeganda opereert, kindsoldaten inzet, en ontvoeringen en gruweldaden uitvoert. De groep is opgericht door leider Joseph Kony, in de jaren tachtig, die er een eigen idee van het christendom op nahoudt, en jongetjes laat vechten en meisjes als sekslaven inzet. De groep zorgt nog steeds voor onrust in de regio, maar er is weinig bekend van wat zich binnen de rebellengroep afspeelt. Nu er onlangs foto’s gevonden zijn die generaals van de LRA zelf gemaakt hebben, heeft het Antwerpse fotomuseum FOMU de tentoonstelling 'Rebel Lives' gemaakt. Samen met Kristof Titeca, een Belgisch expert op het gebied van conflictstudies, worden zo de beelden in context gezet. En er is een boek, 'Rebel Lives. Photographs from inside the Lord's Resistance Army', uitgebracht bij de expositie, die tot 6 oktober 2019 loopt.