‘Geld maakt het leven wel makkelijker’

in

‘Ik ben vijf jaar geleden via LinkedIn gevraagd om te solliciteren voor deze baan. Ik heb een achtergrond in de klinische en organisatiepsychologie en wilde aanvankelijk mensen genezen, en door therapie succesvol maken. Maar omdat ik afstudeerde in de crisis, was er weinig werk. Via een omweg kwam ik bij mijn huidige baan terecht. Nu adviseer ik bedrijven bij het selecteren en promoveren van hun personeel. Daarnaast werk ik aan een methodiek die organisaties helpt een betere feedbackcultuur te creëren.

„Ik ben best ambitieus en ik denk dat deze meer commerciële kant beter bij me past. Ik wil mezelf snel kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen leren. In de traditionele psychologie is dat minder makkelijk.

„Van mijn netto-inkomen kan ik nu goed rondkomen, maar het mag altijd meer. Wel zijn mijn leaseauto (250 euro per maand) en de lunchkosten (40 euro per maand) al verrekend met mijn salaris. Met mijn vorige baan, toen ik via een uitzendbureau als intercedent werkte, verdiende ik 1.450 euro netto per maand. Toen moest ik wel echt op de dubbeltjes letten, dat is nu niet meer nodig.

„Ik heb uiteraard wel de ambitie om financieel door te groeien, maar dat is geen doel op zich. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop, de rest volgt vanzelf. Vroeger dacht ik dat geld niet gelukkig maakte, maar nu weet ik dat financieel breder zitten het leven wel makkelijker maakt.”

uit

‘Mijn vriend en ik zijn drie maanden naar Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië geweest. Ik kom niet uit een familie die veel verre reizen maakte, dus dat was voor mij niet zo vanzelfsprekend. Maar naarmate je ouder wordt, hoor je zoveel over andere culturen dat het me verrijkend leek om alsnog een lange reis in te plannen. Voordat je weet ren je de carrièreladder op en vraag je je opeens af waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

„Mijn vriend had voor onze reis zijn huurhuis opgezegd. Omdat we tijdens de reis lange tijd samen in een camper hebben rondgereden, voelde mijn woning van 36 vierkante meter even als een villa toen we terugkwamen in Amsterdam. En nog steeds zijn we het niet zat. Maar het is wel fijn dat we binnenkort naar ons nieuwe huis verderop in de straat verhuizen. Dat is een appartement van 85 vierkante meter, dus dan hebben we weer wat meer ruimte.

„Wat ook wel een kostenpost is, maar waar vooral veel tijd in gaat zitten, is de specialisatie arbeid en organisatie die ik volg aan de Open Universiteit. Ik studeer meestal in de avonduren of in het weekend. Dan kom je zo op twaalf tot zestien uur extra per week. Maar omdat kennis je op zoveel aspecten in het leven helpt, wil ik daar graag in blijven investeren.”

Inkomen: 2.500 euro netto per maand Gezamenlijke lasten: Woonlasten (736 euro), internet en tv (65 euro), boodschappen (600), abonnementen (22 euro), parkeerkosten (12,50 euro) Privélasten: verzekeringen (154 euro), sport (51 euro), eten onderweg (50 tot 100 euro), kleding (100 euro), kapper (27 euro), uitjes (200 euro), studieschuld (58 euro) Sparen: 250 euro Laatste grote uitgave: BridgeClimb in Sydney (250 euro)