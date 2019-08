Fusie van maaltijdbezorgers TakeAway en Just Eat is rond

De fusie tussen het Nederlandse TakeAway.com - bekend van Thuisbezorgd - en de Britse maaltijdbezorger Just Eat, is rond. Dat maakte TakeAway maandag bekend. Eind juli kondigden de twee bedrijven al een een principeakkoord aan.

Na het Chinese Meituan wordt het fusiebedrijf Just Eat Takeaway.com de grootste speler in de maaltijdbezorging wereldwijd. De twee bedrijven hadden in 2018 samen een beurswaarde van 7,3 miljard euro. Samen zijn ze actief in 23 landen, in vijftien landen zijn ze marktleider. In 2018 verwerkten ze 355 miljoen bestellingen wereldwijd.

De aandeelhouders van Just Eat krijgen 52,2 procent van de aandelen, de overige 47,8 procent van de aandelen gaan naar TakeAway. De waarde van de TakeAway-aandelen daalde licht na de definitieve bekendmaking van de fusie: 0,71 procent.

Opgericht in 2000 en 2001

De Nederlandse oprichter van Thuisbezorgd wordt directeur van het fusiebedrijf. De directeur van Just Eat wordt financieel directeur. Het hoofdkantoor en de van Just Eat Takeaway.com komt in Amsterdam, maar de beursnotering komt in Londen. Just Eat werd in 2001 opgericht in Denemarken.

Verspreid over acht locaties in Europa en Israël telt Takeaway 2.600 fte’s, waarvan 1.240 fte wordt ingevuld door 4.200 maaltijdbezorgers. Just Eat heeft 3.600 fulltimemedewerkers, die worden aangestuurd door negentien kantoren in verschillende landen.

Correctie (5 augustus 2019, 10:30): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Just Eat Takeaway.com in Amsterdam komt. Dit klopte niet en is aangepast.