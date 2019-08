Extremistisch forum 8chan tijdelijk offline vanwege aanslag El Paso

Internetdienstverlener Cloudflare heeft zondag de samenwerking met het beruchte, extremistische internetforum 8chan beëindigd. De website, die door meerdere schutters in de Verenigde Staten werd gebruikt om terreurdaden aan te kondigen en hun gedachtengoed te verspreiden, is daardoor sinds maandagochtend offline.

Patrick Crusius, de 21-jarige verdachte van het bloedbad in El Paso, Texas, waarbij zaterdag zeker twintig mensen om het leven kwamen, plaatste circa een half uur voor zijn terreurdaad een racistisch manifest van vier pagina’s op 8chan. „Dat was helaas geen geïsoleerd incident”, schrijft Matthew Prince, directeur van Cloudflare, in een blogpost waarin hij de beslissing van zijn bedrijf toelicht. Om die reden laat het bedrijf 8chan vallen en gaat de site als gevolg in ieder geval tijdelijk op zwart.

Cloudflare regelt de infrastructuur van miljoenen sites en beschermt ze tegen DDoS-aanvallen. Zonder die ondersteuning kunnen sites makkelijker overbelast worden of zelfs plat gaan. Cloudflare kan de site niet verwijderen.

‘Donkerste hoekje’

8chan, waar iedereen anoniem berichten kan plaatsen, profileert zichzelf als „het donkerste hoekje van het internet”, waar de vrijheid van meningsuiting absoluut is en alles gezegd kan worden. Gesprekken worden amper gemodereerd. Het is een digitale vrijplaats waar racistische en gewelddadige denkbeelden zich vaak manifesteren.

Dit voorjaar deelde Brenton Tarrant, de schutter die in Christchurch, Nieuw-Zeeland vijftig mensen doodde bij aanslagen op twee moskeeën, naast zijn manifest ook een link naar een livestream op 8chan, zodat bezoekers zijn terreurdaad live via Facebook konden volgen. „8chan bewijst telkens een riool van haat te zijn,” concludeert Prince.

8chan heeft bewezen „wetteloos te zijn en die wetteloosheid heeft meerdere tragische doden als gevolg gehad”, schrijft Prince. „Zelfs als 8chan niet de letter van de wet geschonden heeft door hun hatelijke gemeenschap niet te modereren, hebben ze een omgeving gecreëerd die geniet van het schenden van de geest van de wet.”

‘Enige downtime’

Zaterdag liet Cloudflare nog weten ondanks de toenemende druk de samenwerking met 8chan voort te zetten. Het is een ongemakkelijke beslissing, erkent Prince. Als ondersteunende partij wil Cloudflare neutraal blijven en niet de eigen regels aan klanten dicteren. „Cloudflare is geen overheid. We zijn een succesvol bedrijf, maar dat geeft ons niet het recht om te beslissen wat wel en niet kan.” Dat zijn vragen die wetgevers moeten beantwoorden, zegt Prince.

De verwachting is dat 8chan niet lang offline zal blijven, denkt ook Prince. De beheerders van de site zeggen dat tijdens „enige downtime” in de komende 24 tot 48 uur een oplossing gevonden kan worden. Cloudflare heeft genoeg concurrenten met minder scrupules. „Onze actie vandaag zal online haat niet oplossen. Het zal vrijwel zeker 8chan niet van het internet halen. Maar het is de juiste beslissing.”

