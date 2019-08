De renminbi als Chinees oorlogswapen

Is een valuta-oorlog de volgende stap in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten? Die vraag stellen beleggers, analisten en centrale bankiers zich nu de Chinese Volksbank deze maandag de yuan voor het eerst in ruim elf jaar tijd heeft laten verzwakken, tot voorbij de psychologische grens van 7 yuan per dollar.

Een zwakkere munt maakt Chinese producten goedkoper voor buitenlandse afnemers. Dat komt goed uit nu de VS zo'n beetje de hele Chinese import gaan belasten. In een verklaring legde de Chinese centrale bank uit dat dit nodig is als reactie op het „handelsprotectionisme” van de VS. Hiermee reageert China op de aankondiging van president Trump, afgelopen donderdag, om vanaf 1 september 10 procent belasting te heffen op 300 miljard dollar aan Chinese import waar nog geen heffingen voor golden.

Die aankondiging kwam onverwacht: Trump had een maand eerder juist beloofd om geen nieuwe heffingen op te leggen. De heffing volgde op het feit dat de zoveelste overlegronde tussen Chinese en Amerikaanse ambtenaren een dag ervoor op niets was uitgelopen. Volgens Trump komt China een ‘stoplapafspraak’ om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen niet na – wat China ontkent. Ook schendt China volgens Trump de afspraak om de uitvoer van het zeer verslavende opiaat fentanyl naar de VS stop te zetten.

Valutamanipulaties

China kondigde tegenmaatregelen aan, maar kan de VS moeilijk met soortgelijke wapens bestrijden: het heeft de veel kleinere Amerikaanse export naar China al in eerdere fases van deze handelsoorlog heffingen opgelegd. China zou die tarieven verder kunnen verhogen, maar lijkt er voor te kiezen om een signaal af te geven via de munt. De centrale bank heeft niet de onafhankelijkheid die bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank heeft. Analisten gaan ervan uit dat de Chinese regering betrokken is bij deze stap.

De yuan (of renminbi) mag van de Volksbank binnen een bandbreedte fluctueren. Dagelijks stelt zij de waarde vast, waarna de munt binnen een marge van 2 procent verhandeld mag worden. Maandag koos de centrale bank voor een koers van 6,9225 yuan per dollar, waarna de koers daalde tot ongeveer 7,03.

Vrijdag kwam de grens van 7 yuan al in zicht, toen de munt ongeveer een procent verloor tegenover de dollar als reactie van handelaren op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De waardevermindering van maandag is op zichzelf niet zo significant, maar dat China de munt door deze grens heen liet zakken wél. De vraag is of de centrale bank hier aan vasthoudt en wat de Amerikaanse reactie zal zijn.

De Amerikaanse regering had China eind vorig jaar gewaarschuwd, bij een eerdere importheffing, om geen valutamanipulaties uit te voeren. Volgens minister van Financiën Steve Mnuchin zou het beleid rond de yuan onderdeel moeten worden van de onderhandelingen, „om te voorkomen dat we de opbrengsten van handel via valuta weer kwijtraken”. Dat was in oktober; inmiddels zitten de gesprekken muurvast.

Voor Beijing zou een scherpe waardedaling van de munt na een aanhoudend zwakkere koers niet zonder risico zijn. Rijke Chinezen zouden, zoals in 2015 gebeurde na een devaluatie van de yuan, hun kapitaal naar het buitenland kunnen verplaatsen.

Beleggers zochten maandag hun toevlucht tot Europese staatsobligaties, waardoor de effectieve rente op Nederlandse dertigjaarsleningen voor het eerst negatief uitviel. Het lijkt of handelaren zich instellen op een lang conflict.