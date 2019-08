China laat munt devalueren als reactie op Amerikaanse importheffingen

De Chinese munt yuan is maandag naar het laagste niveau in tien jaar gezakt. De Chinese centrale bank heeft de munt de symbolische grens van 7 yuan per dollar laten passeren. Dat meldt persbureau Reuters. Ook mogen staatsbedrijven voorlopig geen Amerikaanse landbouwproducten importeren. China reageert hiermee op de Amerikaanse aankondiging van de nieuwe hogere importtarieven op Chinese goederen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet donderdagavond weten vanaf 1 september nieuwe importtarieven te heffen van 10 procent over Chinese goederen ter waarde van 300 miljard dollar. China reageerde woedend en kondigde vergeldingsmaatregelen aan. Met het verlagen van de yuan worden Chinese producten in het buitenland goedkoper en probeert China de export te stimuleren. Ook het opschorten van de import van Amerikaanse landbouwproducten is een directe reactie op de Amerikaanse importtarieven. Trump riep in juni de Chinezen op meer Amerikaanse landbouwproducten te gaan kopen.

De devaluatie is opvallend. China streeft al jaren een stabiele en voorspelbare munt na die op termijn zou kunnen wedijveren met de dollar. Sinds 2008 is de Chinese munt niet zo zwak geweest.

De twee landen onderhandelden al maanden over een overeenkomst. In juni liet Trump weten geen extra sancties in te voeren, maar aan deze belofte maakte hij dus donderdagavond een einde. Het Witte Huis heeft maandag nog niet officieel gereageerd op de Chinese aankondiging.