Bestuurder Carrie Lam noemt situatie Hongkong ‘extreem gevaarlijk’

De grootschalige betogingen in Hongkong hebben de stad in een „extreem gevaarlijke situatie” gebracht. Dat heeft de hoogste bestuurder van de stad, Carrie Lam, maandag gezegd tijdens een persconferentie, aldus persbureau AP. De protesten zullen volgens Lam de welvaart en stabiliteit van Hongkong vernietigen. Het is de eerste keer in twee weken dat de bestuurder zich in het openbaar heeft uitgesproken over de aanhoudende demonstraties.

De betogingen brengen volgens Lam de soevereiniteit van Hongkong in gevaar en zetten het zogeheten ‘een land, twee systemen’-beleid op het spel. Volgens Lam zorgen het geweld en de betogingen voor angst onder de bevolking. De bestuurder zei vastbesloten te zijn tot een oplossing te komen en benadrukte dat ze niet van plan is om af te treden. Lam waarschuwde dat de regering hard zou optreden om de vrede en veiligheid te bewaken.

Protest

Betogers hebben maandag opnieuw wegen, treinen en metro’s bezet. Ook zijn meer dan honderd vluchten geannuleerd vanwege een staking op de luchthaven. Zaterdag werden twintig demonstranten opgepakt. De demonstraties begonnen vreedzaam maar ‘s avonds wierpen betogers barricades op om de straten te blokkeren. De politie vuurde traangasgranaten af op de demonstranten.

De demonstraties, die begonnen als protest tegen de omstreden uitleveringswet, duren al ruim twee maanden en hebben een steeds grimmiger karakter gekregen. Zo ging een groep gewapende en gemaskerde mannen twee weken geleden demonstranten te lijf met houten en bamboestokken.

In Hongkong wordt sinds 1997 het ‘een land, twee systemen’-beleid gevoerd. Dit betekent dat China verantwoordelijk is voor buitenlands beleid en defensie maar dat Hongkong zijn eigen rechtssysteem voert.

