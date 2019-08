Braziliaanse drugsbaas vermomd als dochter gesnapt tijdens ontsnappingspoging

Een Braziliaanse drugsbaas heeft dit weekend tevergeefs geprobeerd om vermomd als zijn tienerdochter te ontsnappen uit de gevangenis waar hij een celstraf van 98 jaar uitzit. De man, die onder meer een pruik, beha en siliconenmasker droeg, liet zijn 19-jarige dochter in zijn plaats achter nadat zij tijdens het bezoekuur bij hem was langsgekomen.

Of er een plan was om haar ook weer buiten te krijgen, is niet duidelijk. Tot een eventueel tweede gedeelte van het ontsnappingsplan is het niet gekomen. Gevangenisbewaarders hielden Clauvino da Silva bij de bezoekersuitgang tegen omdat de vrouwenstem die hij opzette weinig overtuigde. De video die de bewakers van de drugscrimineel maakten toen hij zich ontdeed van zijn vermomming, ging vervolgens de wereld over.

In het korte fragment is te zien hoe bewakers van de Bangu-gevangenis de bril van de neus van een expressieloze vrouw halen en haar vervolgens een zwarte langharige pruik afnemen. Vervolgens doet de kale figuur zijn eigen vestje, roze shirt en beha uit, waarna een redelijk gespierd en getatoeëerd lichaam verschijnt. Als de figuur dan het siliconenmasker afneemt, komt uiteindelijk ook het ongemakkelijk rondkijkende gezicht van de drugsbaas tevoorschijn.

Smokkel door zwangere vrouw

De autoriteiten van Rio de Janeiro, waar de gevangenis staat, zeggen dat zij Da Silva’s dochter en zeven andere mogelijke handlangers hebben gearresteerd. Een zwangere vrouw zou de meisjesvermomming van de drugsbaas de gevangenis in hebben weten te smokkelen.

Volgens Braziliaanse media wist Da Silva in 2013 al eens samen met 26 andere gevangenen via het riool uit hetzelfde gevangeniscomplex te ontsnappen. Hij zou toen een maand later weer zijn gearresteerd bij een politieactie in een favela in Rio.

Braziliaanse media hebben zich vermaakt met de meest recente ontsnappingspoging van Da Silva, die inmiddels is verplaatst naar een andere gevangenis en naar verluidt in een isoleercel zit. Zo noemt Meia Hora het vrouwelijke alterego van Da Silva „Clauvina” en vraagt het tabloid zich af of het vervolg op de film White Chicks binnenkort in de bios te zien is. In die film verkleden twee zwarte FBI-agenten zich als witte vrouwen voor een undercoverklus.

Het filmpje dat bewakers maakten van Da Silva toen hij zijn vermomming afdeed: