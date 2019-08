Belgische renner Bjorg Lambrecht (22) overleden na val in Ronde van Polen

De Belgische wielrenner Bjorg Lambrecht (22) is maandag na een harde val in de Ronde van Polen overleden. In de rit van Chorzów naar Zabrze reed hij tegen een betonnen rioolbuis. De renner van Lotto-Soudal werd gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Lambrecht was bezig aan zijn tweede seizoen als profwielrenner. Dit seizoen behaalde hij goede resultaten in onder meer de Belgische klassiekers. Lambrecht werd vijfde in de Brabantse Pijl, zesde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl. Ook won hij het jongerenklassement in het Critérium du Dauphiné en werd hij twaalfde in het eindklassement. Vorig jaar werd het klimtalent tweede op het wereldkampioenschap voor beloften.

Zijn ploeg spreekt van „de grootst mogelijke tragedie voor familie, vrienden en ploeggenoten”.