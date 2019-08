Basisschool hoeft geen IQ-test af te nemen bij 12-jarig meisje

Basisschool De Tweeklank uit Hazerswoude-Rijndijk hoeft van de rechter geen IQ-test af te nemen bij een 12-jarige oud-leerling. Tot dat oordeel kwam de rechtbank in Den Haag maandag. De vader van het meisje had een kort geding aangespannen omdat hij twijfels had aan het schooladvies.

Volgens de vader had de school eerder beloofd de test bij zijn dochter te zullen afnemen. Dat zou ook blijken uit gesprekken met de school die hij had opgenomen. Volgens de rechter heeft de school geen „expliciete toezegging” gedaan en daarom hoeft de IQ-test niet te worden afgenomen.

Ook eiste de vader verschillende documenten zoals het definitieve schooladvies van zijn dochter. De rechter heeft deze eis verworpen. De vader beschikte al over diverse documenten, zoals een kopie van het definitieve eindadvies, het complete schooldossier tot mei 2019 en het voorlopige advies dat in groep 7 was opgesteld. „Voor zover de vader inzage had willen krijgen in het schooldossier na mei 2019 had hij daarom op de gebruikelijke wijze kunnen vragen”, aldus de rechter.

De schoolresultaten van het meisje waren achtergebleven na de scheiding van haar ouders drie jaar geleden. Ze kreeg vmbo-advies en zal waarschijnlijk in september vmbo-kader gaan volgen. Volgens haar vader zou een vmbo-havo advies beter bij haar passen. Tijdens de zitting twee weken geleden legde de vader uit te weinig geld te hebben om zelf een IQ-test te betalen.