Amsterdam wil deel Haga-leerlingen onderbrengen in ander schoolpand

De gemeente Amsterdam wil een deel van het snel groeiende Cornelius Haga Lyceum onderbrengen in het pand van een in de buurt gelegen middelbare school. Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman (onderwijs, PvdA) maandag aan de gemeenteraad. Amsterdam hoopt met het voorstel een einde te brengen aan het gesteggel met het omstreden islamitische Haga, over wie de uitbreiding mag verzorgen die nodig is voor zeker 129 nieuwe leerlingen.

Binnen de muren van het Haga Lyceum

Dat lijkt echter niet te gaan lukken. In een eerste reactie noemt schooldirecteur Soner Atasoy het plan van de gemeente „te gek voor woorden”. Amsterdam wil dat het Haga het pand van Het Reinaert betrekt. Die school trekt op zijn beurt in bij het krimpende, eveneens in Amsterdam- West gelegen Comenius Lyceum.

Het Haga opende twee jaar geleden zijn deuren en groeide tot bijna 180 leerlingen en krijgt er nu, ondanks felle kritiek van de AIVD en de Onderwijsinspectie, volgens de gemeente 129– en volgens Atasoy zelfs 180 – leerlingen bij. De AIVD waarschuwde begin dit jaar voor antidemocratische tendensen op de school. De inspectie onderzocht die signalen, maar vond geen bewijs. Wel rapporteerde de dienst onder meer financieel wanbeheer. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) maande het bestuur om die reden af te stappen, maar Atasoy en de zijnen weigeren dit.

Heen-en-weer-fietsen

Volgens Atasoy is het gebouw van Het Reinaert te klein voor zijn school. Bovendien is het voor een beginnende school te duur op twee locaties te werken, zegt hij. Ook zouden de stoelen, tafels en schoolborden verouderd zijn. „Wij hebben nu alleen het nieuwste van het nieuwste”, aldus de directeur. „Het is onbestaanbaar dat we vijftien jaar oude krukken zouden moeten overnemen.”

Het „concept” van het Haga draait volgens Atasoy om goed materiaal en klassen van maximaal twintig leerlingen. En met zulke kleine klassen passen er maar 350 leerlingen in Het Reinaert, zegt hij; een aantal waaraan de school mogelijk komend schooljaar al zit. Omdat Atasoy zijn docenten niet tien minuten heen-en-weer wil laten fietsen tussen twee locaties, zegt hij niet te zullen instemmen met het voorstel van de gemeente om beide gebouwen te gebruiken.

In plaats daarvan is hij nog steeds van plan om op zijn huidige schoolterrein nieuwe lokalen te bouwen, zegt hij. Daar heeft hij echter geen toestemming voor. Dit leidde twee weken terug tot een aanvaring tussen twee aannemers – één van de school en één van de gemeente – die beiden meenden de uitbreidingsklus binnen te hebben gesleept. De rechter besloot vorige week in het voordeel van de gemeente, maar Atasoy wil dat vonnis nu aanvechten bij de Raad van State.

Cornelius Haga Lyceum mag niet zelf uitbreiden

Volgens een woordvoerder van de gemeente komt het door „de tegenwerking van Atasoy” dat Amsterdam geen noodlokalen heeft kunnen bouwen en ze zodoende voor deze noodoplossing kiest. Het Reinaert biedt bovendien een duurzaam alternatief, aldus de gemeente. De inboedel van het gebouw van aan de Reinaert de Vosstraat is „in prima staat” en het pand biedt plek aan 500 leerlingen, aldus een woordvoerder. Samen met de 220 van het huidige pand is er volgens hem de komende jaren „voldoende ruimte voor groei”.