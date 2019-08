Amerikaanse krantenreuzen GateHouse en Gannett samen verder

De twee grootste Amerikaanse krantenuitgevers gaan samen verder. New Media Investment Group, de beleggingsonderneming achter GateHouse Media, neemt uitgeverij Gannett over. Het gecombineerde bedrijf zal straks meer dan 260 dagbladen en honderden weekbladen uitgeven. Gannett geeft onder meer USA Today uit, GateHouse Media verzorgt de publicatie van talloze lokale kranten.

Met de deal is 1,4 miljard dollar (1,25 miljard euro) gemoeid. Het fusiebedrijf wordt de grootste krantenuitgever in de Verenigde Staten, met een lezerspubliek van 8,7 miljoen. Op nummer twee staat The McClatchy Company, dat volgens persbureau AP zeven miljoen lezers minder heeft.

New Media Investment Group hoopt met de overname jaarlijks zo’n 300 miljoen dollar (268 miljoen euro) aan kosten te besparen om, ondanks de „evoluties in de industrie”, de toekomst van haar publicaties veilig te stellen. Het bedrijf wil inzetten op de „digitale transformatie” van de kranten die het uitgeeft.

In de VS hebben vooral lokale kranten moeite met het aantrekken van een digitaal publiek. Volgens onderzoek van de University of North Carolina zijn sinds 2004 bijna 1.800 lokale kranten verloren gegaan. Talloze andere publicaties zijn de afgelopen jaren opgekocht door mediareuzen als Gannett en GateHouse Media.