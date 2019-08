Amerikaanse aandelenbeurzen lijden grootste dagverlies van 2019

De belangrijkste Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gekelderd met de grootste dagverliezen van 2019. Wall Street-beleggers reageerden op de toegenomen handelsoorlog met China, dat maandag de yuan devalueerde in reactie op de VS die vorige week hogere importtarieven op Chinese goederen aankondigden.

De S&P 500-index sloot met 2844,74 punten 3 procent lager dan het opende en de Dow Jones-index leverde 2,9 procent in tot 25.717.74 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 3,5 procent tot 7726,04 punten. Eerder op de dag sloten de Europese en Aziatische beurzen ook al met behoorlijke verliezen.

China liet maandag de waarde van de eigen munt zakken tot onder de symbolische grens van 7 yuan per dollar, het laagste niveau in ruim elf jaar. Trump sprak van een „grove overtreding” en „valutamanipulatie”. Ook schortte Beijing de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op. Dat ligt gevoelig in Washington omdat Trump er juist op inzet dat China meer Amerikaanse landbouwproducten koopt.

De twee landen onderhandelen al maanden over een overeenkomst om een einde te maken aan de handelsoorlog tussen beide grootmachten. In juni liet Trump weten geen extra sancties in te voeren, waardoor de aankondiging van nieuwe importheffingen donderdag onverwacht kwam. Die volgden op stukgelopen overleg tussen Chinese en Amerikaanse ambtenaren een dag ervoor.