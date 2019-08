‘Ambassadeur Hoekstra in race als inlichtingenbaas VS’

De Amerikaanse president Trump overweegt om Pete Hoekstra, nu nog ambassadeur in Den Haag, voor te dragen als chef van het inlichtingenapparaat. Dat meldden de Amerikaanse kranten The New York Times en The Wall Street Journal dit weekeinde, nadat Trumps aanvankelijke kandidaat voor de baan zich vrijdag terugtrok.

De invloedrijke ambtelijke post van Nationale Inlichtingendirecteur (DNI) komt deze maand vrij door het opstappen van Dan Coats. De carrière-Republikein coördineerde het werk van de verschillend diensten sinds maart 2017. In die ruim twee jaar botste hij regelmatig met Trump.

Coats sprak de president bijvoorbeeld openlijk tegen toen die stelde dat zijn eigen inlichtingendiensten de Russische inmenging in de presidentsrace van 2016 overdrijven. Ook uitte Coats kritiek op diens onderhoud met de Russische president Poetin.

De DNI stelt onder meer het top-geheime, dagelijkse veiligheidsrapport samen dat de president elke ochtend ontvangt. Ook maakt het een jaarlijks dreigingsbeeld van mondiale dreigingen en potentiële vijanden. Onder Coats week dit vaak op belangrijke punten af van Trumps regeringsbeleid. Zo werd de nucleaire dreiging van Noord-Korea (een land waar Trump mee onderhandelt) hoger ingeschat dan die van Iran (een land waarmee hij juist het conflict zoekt).

Trump wilde het vertrek van de kritische Coats aangrijpen om een nieuwe directeur te benoemen met bewezen loyaliteit aan zijn regering. John Ratcliffe, een Congreslid uit Texas, voldeed zeker aan deze laatste eis. Zo ondervroeg hij vorige maand Robert Mueller streng tijdens een hoorzitting in het Huis, waar de speciaal aanklager uitleg kwam geven over zijn Rusland-onderzoek.

Trump-loyalist

Kort na Ratcliffes voordracht rezen echter twijfels of hij deskundig genoeg zou zijn. Ook zou hij zijn curriculum vitae hebben opgepoetst.

Volgens Trump werd de „sterke” en „gekwalificeerde” Ratcliffe „erg oneerlijk” behandeld door de media en wilde hij hem dit verder besparen. Door alle kritische berichtgeving was het toen al onzeker geworden of zijn voordracht wel bekrachtigd zou worden door de Senaat. Ook prominente Republikeinse senatoren namen het amper op voor Ratcliffe.

Hoewel ook Hoekstra bekend staat als Trump-loyalist, brengt hij meer relevante ervaring dan Ratcliffe. Voordat hij naar Nederland kwam was de geboren Groninger voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis.

Trump zou Hoekstra overwegen als kandidaat, omdat hij niet wil dat de huidige adjunct van de DNI automatisch doorschuift naar de post. Deze Sue Gordon ligt goed bij beide partijen , maar dat is vooral omdat ze net als Coats een onafhankelijke koers durft te varen. Democratisch Congreslid Mark Warner, vicevoorzitter van de inlichtingencommissie, nam het voor haar op. „Het is belachelijk als de president hoopt deze extreem gekwalificeerde en ervaren persoon en hoogst geplaatste vrouw in de inlichtingenwereld over te slaan, om een politieke loyalist als interim-directeur te benoemen.”