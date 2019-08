42 doden bij luchtaanval in Libië

Bij een luchtaanval in Murzuk, een stad in het zuiden van Libië, zijn zondag minstens 42 mensen om het leven gekomen. Zo’n zestig anderen zijn hierbij gewond geraakt, melden internationale persbureaus. Dertig van hen verkeren in kritieke toestand.

De droneaanval vond zondag rond 17.00 uur lokale tijd plaats en was gericht op een overheidsgebouw waar op dat moment meer dan tweehonderd mensen bijeen waren om „sociale geschillen” op te lossen. De met VN-steun gevormde regering van nationale eenheid (GNA) veroordeelt de aanval „sterk” en houdt de milities van krijgsheer Khalifa Haftar verantwoordelijk.

Het is de tweede grote aanval in korte tijd die wordt toegeschreven aan het Libische Nationale Leger (LNA) van Haftar. In juni werden 44 migranten gedood in een detentiecentrum in hoofdstad Tripoli.

Het LNA begon in april een offensief tegen de regering in Tripoli. De troepen van Haftar probeerde toen een deel van het zuiden in te nemen, later werd de focus verlegd naar het noorden. Na vier maanden is de hoofdstad nog altijd niet in handen van Haftar. Bijna acht jaar nadat het regime van Moammar Gaddafi viel tijdens de Arabische Lente, verkeert het land nog altijd in een machtsvacuüm.