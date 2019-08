14 jaar cel en tbs om doden Roemeense vrouw

De rechter heeft maandag Sjonny W. veroordeeld tot veertien jaar en vijf maanden gevangenisstraf voor het doden van Mirela Mos en het verbergen van haar lichaam. Ook kreeg hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Voor de twee andere aanklachten, betrokkenheid bij de dood van Sabrina Oosterbeek en Monique Roossien, is W. vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie had de maximale straf van twintig jaar en dwangverpleging geëist tegen W. De officieren van justitie noemden zijn werkwijze „mensonterend”. Drie „kwetsbare jonge vrouwen” zou hij als „oud vuil hebben gedumpt”, aldus justitie.

De 46-jarige Amsterdammer heeft in 2004 de Roemeense Mirela Mos (30) om het leven gebracht. Mos werd in delen, verdeeld over vijf vuilniszakken teruggevonden.

Justitie wilde dat W. ook verantwoordelijk zou worden gehouden voor de dood van de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30) en Monique Roossien (26) in 2003. De rechtbank oordeelt nu dat het OM te weinig bewijs heeft geleverd voor deze twee zaken.

Het belangrijkste bewijs tegen W. bestond uit DNA-sporen. Gedurende het proces heeft W. alle betrokkenheid bij de vermissingen ontkend. Wel gaf W. toe de nacht voor haar vermissing te hebben doorgebracht met Oosterbeek. Ook zei hij seks met haar te hebben gehad en samen drugs te hebben gebruikt. Ook met Mos bracht W. de nacht door. Roossiens stoffelijk overschot werd gevonden aan de kant van het IJmeer.

Dit bericht wordt aangevuld.