Paardensport is een van de spectaculaire onderdelen van de Pan-Amerikaanse Spelen, die op dit moment worden gehouden in de Peruaanse hoofdstad Lima. De hippische onderdelen worden afgewerkt bij de Equestrian Club Militar La Molina. Ruim 150 combinaties doen mee aan de wedstrijden in Lima, die tevens dienen als kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio, volgend jaar.

Aan de Pan-Amerikaanse Spelen doen 6.680 atleten mee uit 41 landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

Ruy Leme da Fonseca Fil met zijn paard Ballypatrick SRS, dat struikelt, ook tijdens de crosscountry. Foto AP Fans bij het onderdeel eventing zien de Amerikaan Douglas Payne en zijn paard Starr Witness. Foto AP