Opnieuw journalist gedood in Mexico, derde slachtoffer in week

Voor de derde keer in een week tijd is vrijdag in Mexico een journalist gedood. Dat schrijft persbureau AP zondag. Het derde slachtoffer, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, werd vrijdagnacht doodgeschoten in de stad Actopan.

Vázquez was al eerder naar de autoriteiten gestapt vanwege bedreigingen aan zijn adres. Dinsdag zou hij een getuigenis afleggen. Volgens de Britse krant The Guardian genoot de journalist daarom speciale bescherming. Vázquez werkte bij de krant Grafico de Xalapa, in de deelstaat Veracruz aan de Golf van Mexico.

Vierentwintig uur voor de dood van Vázquez werd een andere journalist doodgeschoten. Edgar Alberto Nava López was hoofdredacteur van een Mexicaanse nieuwssite en werd in de staat Guerrero gedood. Familie en vrienden verklaren dat Nava al eerder met de dood was bedreigd nadat hij artikelen had gepubliceerd over de Mexicaanse onderwereld.

Dinsdag werd ook al een ander slachtoffer uit de mediawereld gevonden. Het lichaam van Rogelio Barragán Pérez werd aangetroffen in de kofferbak van een achtergelaten auto, nabij de staat Guerrero. Barragán schreef als oprichter van de nieuwssite Guerrero al Instante onder meer over de georganiseerde misdaad. Recent zou Barragán ervoor hebben gekozen zijn auteursnaam weg te laten uit berichtgeving over criminaliteit in Mexico. Volgens waakhond The Committee to Protect Journalists was Barragán voor zijn dood mogelijk mishandeld.

‘Meest onveilige land voor journalisten’

Ook een lokale krant werd deze week doelwit. Het kantoor van El Monitor de Parral in de stad Chihuahua werd woensdagochtend bekogeld met molotov-cocktails. Er raakten geen mensen gewond, maar wel besloot de redactie om de printeditie tijdelijk niet uit te geven. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de motieven achter de gewelddadige acties.

The Committee to Protect Journalists brengt de dood van de drie mannen in direct verband met hun journalistieke werkzaamheden. De waakhond stelt dat Mexico voor journalisten het meest onveilige land van het westelijk halfrond is. De organisatie Reporters Without Borders bestempeld Mexico momenteel als het gevaarlijkste land ter wereld voor journalisten. Met name verslaggevers die zich bezighouden met politiek gevoelige verhalen en verhalen over misdaad lopen gevaar, zegt organisatie.