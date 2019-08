Opeens werd dit Formule 1-seizoen een stuk boeiender

Met een boeiend steekspel tussen de twee beste coureurs van dit moment, de jongeling die de sport kleur op de wangen geeft tegen de oude rot die hem het meeste vreest, eindigde een wisselende eerste helft van het Formule 1-seizoen met een hoopvolle noot: voor een echte strijd om de wereldtitel is het misschien te laat, maar er is opeens weer wat om naar uit te kijken na de zomer.

Lewis Hamilton tegen Max Verstappen, nu eens de Brit op de staart van de Nederlander, in plaats van andersom. De man die waarschijnlijk zijn zesde wereldtitel gaat winnen tegen de man die nog tijd zat heeft om er ook zes te winnen. Een weekend waarin de 21-jarige Nederlander na vierenhalf seizoen eindelijk eens de beste was in de kwalificatie – vrij onwerkelijk als je bedenkt dat hij al zeven grands prix won. Maar in de race trok Hamilton (34) na een goede gok met een extra pitstop aan het langste eind, doordat de banden onder Verstappens auto op sterven na dood waren. Toch geen teleurstelling bij Verstappen zoals die er in het verleden was: de tweede plek was nog steeds goed, Red Bull had gegokt en verloren, niets aan te doen. Bonuspuntje voor de snelste rondetijd als een klopje op de rug voor een goede race.

Als er één constante was in deze seizoenshelft met twee gezichten, dan was het Verstappen. Een verbeterde versie van zichzelf, de diamant gepolijst: volwassener, rustiger, slimmer, maar nog net zo snel. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg (2016), als racepensionado actief vlogger in en buiten de paddock, is vaak kritisch op Verstappen geweest, ook toen ze nog tegen elkaar reden. Maar inmiddels is hij ervan overtuigd dat de Nederlander de snelste coureur van het moment is. Sneller dan zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton, voor wie hij overigens net zoveel complimenten heeft.

Lewis Hamilton komt na zijn bandenwissel steeds dichterbij Verstappen. Foto Bernadett Szabo/Reuters

Zo denken er meer. Sky Sports stelde een min of meer retorische vraag bij het uitdelen van weer een torenhoog cijfer aan Verstappen, na de regenoverwinning in Duitsland vorige week: „De coureur van het Formule 1-seizoen van 2019 tot nu toe?” Verstappen is al een kalenderjaar niet uitgevallen en eindigde in die tijd niet meer buiten de topvijf, een ongeëvenaarde prestatie in het huidige coureursveld. Twee overwinningen in de laatste vier races, nog eens drie andere podiumplekken. Nog maar zeven punten verwijderd van de tweede plek in het WK-klassement, en dat in een auto die races lang niet in de buurt kwam bij Ferrari en Mercedes.

Verstappen heeft de spanning teruggebracht in een seizoen dat begon met voorspelbare resultaten en tenenkrommende ‘weg-zap-races’. Acht keer op rij een overwinning voor Mercedes om te beginnen, de eerste vijf races eindigde het team dat sinds 2014 alle titels won zelfs als eerste én tweede. Races die de geschiedenis in gaan als saai, zelfs de blikschade-straten van Bakoe zorgden niet voor spektakel. Met Frankrijk als dieptepunt, waarna de kritiek aanzwol. De Formule 1 was doodziek en zou een stille dood sterven als er niet snel werd ingegrepen.

Andere wending

Maar daarna volgden races die het seizoen een andere wending hebben gegeven. De hitte van Oostenrijk, met de opstomende Verstappen, voor het tweede jaar als winnaar daar. Het pure racecircuit van Groot-Brittannië, met drama in elke ronde. De bizarre regenchaos op het circuit van Hockenheim in Duitsland, wederom met een hoofdrol voor Verstappen.

Mercedes is nog steeds de grote winnaar van de eerste seizoenshelft, al is het eerlijker om alleen Hamilton zo te noemen. Zonder problemen onderweg naar wereldtitel nummer zes, nu teamgenoot Valtteri Bottas na een veelbelovende start volledig is weggezakt en ernstig moet vrezen voor zijn plek volgend jaar. Ook Red Bull is een winnaar, mede dankzij Verstappen, die laat zien dat de auto beter en beter wordt én bewijst dat de keuze om van Renault over te stappen naar Honda als motorleverancier de goede was. Het is duidelijk een upgrade, qua betrouwbaarheid en snelheid. En nu zowel het chassis als de motor met elke race beter wordt, wordt het gat met de ‘Grote Twee’ met grote stappen gedicht.

Drie ronden voor het einde is er voor Verstappen geen ontsnappen meer aan. Foto Zsolt Czegledi/EPA

Malaise bij Ferrari

Om bij de eerste grote verliezer, de schlemiel bijna, van de eerste helft van dit seizoen te komen: Ferrari. Van het te kloppen team na de testweken tot raceweekenden vol fouten. Van een onduidelijke hiërarchie met het opkomende supertalent Charles Leclerc naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, tot simpelweg een gebrek aan racesnelheid, zoals in Hongarije was te zien. Red Bull nadert, is Ferrari misschien al voorbij, terwijl het met een ruime achterstand begon. Het eerste seizoen onder leiding van teambaas Mattia Binotto – vooralsnog zonder overwinningen – is er een om snel te vergeten.

Naast Bottas, en toch ook Vettel, kun je ook Pierre Gasly als een onbetwiste verliezer beschouwen. De 24-jarige opvolger van Daniel Ricciardo als teamgenoot van Verstappen komt niet in de buurt van de Nederlander, zowel in de kwalificatie als tijdens de race. Gasly presteert ondermaats en lijkt te bezwijken onder de druk van een topteam. Red Bull heeft verzekerd dat de Fransman het jaar mag afmaken, maar als hij niet snel verbetert, zal het daarna voor hem ophouden.

2019 is het jaar van de jonkies op de grid en de meesten presteren veelbelovend: Lando Norris (19) bij het herboren McLaren, Alexander Albon (23) bij het wisselvallige Toro Rosso en Mercedes-protégé George Russell (21) bij het verder abominabele Williams. Prestaties in de marge, met het vizier in de Formule 1 altijd op de topteams, maar het noemen waard.

Negen races nog te gaan, na een zomerpauze van vier weken. Races waarin Red Bull en Verstappen de vorige jaren pas op z’n best waren. Als Ferrari niet spoedig een einde maakt aan het gekwakkel zal Verstappen voor spanning moeten zorgen in de tweede seizoenshelft. Dit jaar is hij wellicht nog niet goed genoeg voor de wereldtitel, maar wel voor zijn duidelijkste statement tot nu toe. Dit seizoen heeft in een paar weken nieuw leven gekregen, terwijl het een vroege dood leek te sterven.

GP Hongarije Hamilton verslaat Verstappen Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen, na een spannende en tactische strijd met Max Verstappen. Verstappen startte vanaf poleposition, maar verloor de race in de laatste ronden. Sebastian Vettel (Ferrari) eindigde als derde op de Hungaroring.