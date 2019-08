Nuon Chea, rechterhand Cambodjaanse dictator Pol Pot, overleden

Nuon Chea, de rechterhand van de voormalige Cambodjaanse dictator Pol Pot, is zondag op 93-jarig leeftijd overleden. Chea, plaatsvervanger van Pol Pot en Broeder Nummer 2, zat een levenslange celstraf uit voor genocide tijdens het schrikbewind van de Rode Khmer in Cambodja.

Nuon Chea werd in 2007 gearresteerd en in 2014 door een speciaal opgericht Cambodjatribunaal van de Verenigde Naties veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Volgens het tribunaal stierf Chea in een ziekenhuis in Phnom Phen, meldt AFP.

Zeker twee miljoen Cambodjanen, ongeveer een kwart van de populatie, kwamen om het leven tijdens het regime van de Rode Khmer, die na een staatsgreep tussen 1975 en 1979 een agrarische, communistische heilstaat probeerde te stichten. Nuon Chea gold als de ideoloog van het regime, dat een terugkeer naar het boerenbestaan als de enige weg voorwaarts zag.

Killing fields

Het leidde ertoe dat de gewone Cambodjaan de steden werd uitgedreven en gedwongen rijst te telen op het platteland. Velen kwamen om door dwangarbeid en ondervoeding. De groep ‘staatsvijanden’ werd steeds groter, omdat het Pol Pot-regime in toenemende mate paranoïde werd. Tienduizenden kwamen op de beruchte killing fields gruwelijk aan hun einde. Slachtoffers van het regime waren relatief vaak etnische Cham - moslims - of Vietnamezen.

Naast Nuon Chea werden twee anderen veroordeeld door het tribunaal. Pol Pot, echte nam Salot Sar, werd nooit berecht. Hij vluchtte de jungle in, nadat de Khmer Rouge in 1979 door Vietnamese troepen waen verdreven. Daar stierf hij in 1998.