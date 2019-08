Nijmegen biedt draagster nikab excuses aan: ‘Nieuw voor ons’

De gemeente Nijmegen heeft zondagavond excuses aangeboden aan een vrouw die een buitenspeeltuin in de stad werd uitgestuurd omdat ze een nikab droeg. Speeltuinmedewerkers dachten na klachten van een bezoeker dat ze de vrouw vanwege het boerkaverbod moesten wegsturen. Later, na overleg met de politie, bleek dat het verbod niet voor speeltuinen geldt.

Het is een van de eerste incidenten gerelateerd aan het boerkaverbod, dat vorige week in werking trad. Mensen mogen in het onderwijs, de zorg en het openbaar vervoer en overheidsgebouwen geen gezichtsbedekkende kleding dragen.

Wat betekent het gedeeltelijke boerkaverbod voor de vrouwen die het betreft? „Zij worden een soort tweederangsburgers.”

Vrijkaartje

Hoewel de speeltuin van de gemeente is, ziet de wet het niet als overheidsgebouw. „Zo is het misverstand ontstaan”, zegt een Nijmeegse gemeentewoordvoerder. „Dit had niet gemogen.” De vrouw kreeg, naast de excuses, een vrijkaartje voor de speeltuin (ter waarde van 4,85 euro).

„Dit is ook allemaal nieuw voor ons”, zegt de gemeentewoordvoerder. „Het schrijven van instructies over hoe om te gaan met het boerkaverbond stond pas voor volgende week op de planning.”

‘Live and let live’

De nikabdraagster, die anoniem wil blijven, noemt de ontstane ophef overweldigend. „Ik kwam hier gewoon voor een dagje speeltuin. Het is ontzettend naar wat er gebeurd is. Maar ja, live and let live, zo sta ik in het leven.”

Honderden mensen bestoken de Facebookpagina van de Leemkuil met één-ster-recensies en uiten hun onvrede over het handelen van het speeltuinpersoneel.