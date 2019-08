Negen doden bij schietpartij in Amerikaanse staat Ohio

Bij een schietpartij in de stad Dayton in de Amerikaanse staat Ohio zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker negen mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie van de staat op Twitter. Zestien slachtoffers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Ook de vermoedelijke schutter is overleden, schrijft de politie in Dayton op Twitter. „We hadden agenten in de buurt toen de schietpartij begon. Zij waren in staat om te reageren en er snel een einde aan te maken.” De verdachte is nog niet geïdentificeerd en over een motief is nog niets duidelijk.

#OregonDistrict #update We had officers in the immediate vicinity when this shooting began and were able to respond and put an end to it quickly. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

De lokale politie riep burgers op uit de buurt van Oregon District te blijven, een wijk met veel uitgaansgelegenheden. De FBI assisteert met het onderzoek. De schutter loste na middernacht meerdere schoten uit een geweer met een lange loop. Vermoedelijk handelde de dader alleen.

De schietpartij komt enkele uren nadat een schutter in de staat Texas een aanslag pleegde in een winkelcentrum. Daarbij vielen zeker twintig doden en zestien gewonden. De verdachte, een man van 21 jaar, is nog in leven. De autoriteiten behandelen de zaak als een terroristische aanslag.

In 2019 vonden in de Verenigde Staten nu 22 grote schietpartijen - met meer dan vier slachtoffers - plaats. De eerste twintig kostten 96 mensen het leven, schrijft persbureau AP.