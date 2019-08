Nederlandse band Within Temptation zegt festival Libanon af uit solidariteit

De Nederlandse symfonische metalband Within Temptation heeft een optreden in Libanon afgezegd uit solidariteit met de Libanese band Mashrou’ Leila, waarvan het concert werd geannuleerd na protest door fanatieke christenen.

Beide groepen waren voor volgende week geprogrammeerd op het jaarlijkse Byblosfestival in de gelijknamige stad ten noorden van hoofdstad Beiroet. Maar de voorbije weken was protest gerezen tegen Mashrou’ Leila uit conservatieve christelijke hoek. Hoewel Mashrou’ Leila al twee keer eerder in Byblos heeft gespeeld, werd plots aanstoot genomen aan twee liedjesteksten en een afbeelding die de band jaren geleden op sociale media had gedeeld. Die werden gezien als godslasterend. Het ging onder meer om een afbeelding waarop het hoofd van Maria was vervangen door dat van popzangeres Madonna. De zanger van Mashrou’ Leila, Hamed Sinno, is openlijk homoseksueel.

Lees ook: Libanese rockband Mashrou’ Leila ligt nu ook onder christelijk vuur

De maronitische katholieke kerk in Byblos vroeg dat het concert zou worden afgelast. Op sociale media werden de bandleden met geweld bedreigd als het optreden toch zou doorgaan. Het festival heeft nog geprobeerd een compromis uit te werken, waarbij de band zich op een persconferentie zou verontschuldigen. Maar uiteindelijk werd het concert toch afgelast.

Garrix wel naar Byblos

„Wij hebben besloten ons concert in Byblos af te lasten uit solidariteit met Mashrou’ Leila en ter ondersteuning van de tolerantie en de vrijheid van meningsuiting”, zegt Within Temptation in een mededeling. Daarin stipt de band ook aan dat de Libanese autoriteiten blijkbaar niet in staat zijn om de veiligheid van de artiesten op het festival te garanderen.

De bekende Nederlandse dj Martin Garrix trad dit weekeinde wel op in Byblos. Hij sprak zich niet uit over de controverse.

Velen in Libanon zijn woedend dat het festival en de autoriteiten zijn gezwicht voor de campagne tegen Mashrou’ Leila. De band heeft in het verleden problemen gehad in Egypte en Jordanië maar nooit in thuisland Libanon. Op sociale media is opgeroepen om niet alleen het festival maar ook Byblos zelf te boycotten. Byblos is een pittoresk havenstadje dat leeft van toerisme.