‘Iran confisqueert opnieuw olietanker in de Perzische Golf’

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft opnieuw een olietanker in de Perzische Golf in beslag genomen. Dat schrijft persbureau Reuters zondag op basis van de Iraanse staatstelevisie. De tanker zou olie hebben gesmokkeld naar de Arabische staten.

Het is nog onduidelijk aan wie het schip toebehoort en onder welke vlag de tanker voer. Aan boord zou een zevenkoppige bemanning zijn van verschillende nationaliteiten. Zij zijn gearresteerd. De tanker zou 700.000 liter olie als vracht bij zich hebben.

Het is al enkele weken onrustig in de Perzische Golf. In juni werden twee tankers van Noorwegen en Japan in de Straat van Hormuz aangevallen. Volgens de Verenigde Staten zat Iran achter de aanval, maar Teheran ontkende. Begin juli enterden de Britten een uit Iran afkomstige olietanker Grace-1 nabij Gibraltar, omdat zij oliesmokkel naar Syrië vermoedden.

Eind juli confisqueerde de Iraanse Revolutionaire Garde op hun beurt weer een Britse olietanker, de Stena Impero. De Britten kondigden daarop aan eigen tankers in de Straat van Hormuz voortaan te zullen escorteren. De inbeslagnames hebben de spanningen tussen Iran en het Westen verder doen oplopen.

Iran en de Verenigde Staten staan al maanden op gespannen voet met elkaar nadat de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar het nucleaire akkoord met Iran eenzijdig opzegde. Europa hoopt het akkoord te behouden.