Het is wennen, zo’n eerste voetbalweekend

Voor mij begon het nieuwe seizoen pas toen Marco van Basten als kersverse analist een leesbril opzette. Hij had de opstellingen van Ajax en Vitesse voor zich liggen en kon de kleine lettertjes niet scherp krijgen. Het montuur met halve glazen werd secuur op het puntje van de neus geplaatst.

Van wereldspits tot FOX-analist, in één beweging.

Van Basten mag dan ouder geworden zijn, hij oogde beduidend frisser dan Ajax-spits Dolberg, die vlak voor de wedstrijd afwezig in zijn ogen wreef en alweer leek te verlangen naar de winterstop.

Aan het eind van het weekend verscheen Willem van Hanegem bij de NOS. Of hij zin had in het nieuwe seizoen? „Zin? Nou nee, niet echt. Er zijn twee ploegen die het hoofd makkelijk boven water kunnen houden, Ajax en PSV. De rest is armoe.”

Van Hanegem beaamde ook nog dat de Nederlandse competitie ‘een poppenkast’ was. In de eerste speelronde zat hij er niet ver naast.

Bij het thuisduel van Heracles tegen Heerenveen gooiden boze supporters een levende kip en eieren op het veld, oneens als ze het waren met de naamsverandering van het stadion. Erve Assito. Dat ‘erve’ deed het Almelose publiek te veel denken aan een boerenbedrijf terwijl de stad van origine bekend is om het textiel.

De tv-verslaggever wist het poppenkastgehalte in de eredivisie hoog te houden door in één zin keeper Hahn en de kip te vermelden. Het was overigens een schitterend beest, op het arrogante af. De kip paradeerde met trotse passen over het kunstgras en liet zich niet zomaar vangen.

Eigen doelpunten, blunders van de keepers, missers van spitsen, hopeloze fouten van verdedigers. Van Hanegem had gelijk; armoe te over. En toen had hij zijn lievelingsclub Feyenoord nog niet zien spelen tegen Sparta.

De armoe in Rotterdam-Zuid was vooral te vinden in de verdediging. Het centrale duo Botteghin en Van der Heijden oogde sloom, greep halfslachtig in en wist zich geen raad met de bal.

Langs de lijn stond trainer Jaap Stam te schreeuwen als een fanatieke vader die het niet kon laten zijn twee verdedigende zoons van commentaar te voorzien.

Het rijke Ajax en PSV ontkwamen ook niet aan hun armoedige momenten en speelden gelijk. Marco van Basten gaf Ajax nog wat respijt; hij zag dat het elftal nog niet ingespeeld was na de vakantieperiode. Hij zocht naar een naam van een speler en zette zijn leesbril bijna op zijn bovenlip, zo laag.

Wennen, zo’n eerste eredivisieweekend.

De voetbalshows hadden hun handen vol aan de verrassingen. Of Van Hanegem ze allemaal ging zien? „Nou, daar kijk ik niet zo vaak naar.” Om daarna te beseffen dat het zondagavondgevoel – met het bord op schoot om zeven uur kijken naar de NOS – ook nog niet was zoals het moest zijn; de vaste presentator was getroffen door een hartinfarct.

Van Hanegem, boterzacht: „Tom Egbers, shit hé, dat verwacht je toch niet. Ik wens je heel veel sterkte, mis je toch vanavond.”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.