Hamilton verslaat Verstappen en wint GP Hongarije

Max Verstappen is er net niet in geslaagd zijn eerste pole position in de Formule 1 om te zetten in een overwinning. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing reed zondag lang aan de leiding, maar werd een paar ronden voor de finish ingehaald door wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). Verstappen finishte als tweede.

Bij de start hield Verstappen zijn eerste plek vast. Daarna werd echter al snel duidelijk dat het moeilijk zou worden Hamilton voor te blijven. De Brit was een stuk sneller. Voordeel voor Verstappen was dat het op de krappe Hungaroring bij Boedapest lastig is om in te halen. Hamilton deed halverwege een poging, maar die wist Verstappen nog af te weren.

Hamilton besloot een extra pitstop te maken, zodat hij de race zou kunnen uitrijden op nieuwere en dus snellere banden dan Verstappen. De gok pakte goed uit: Hamilton reed het gat met Verstappen snel dicht en passeerde hem vier ronden voor de finish. Verstappen finishte als tweede, ruim voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die de derde en laatste podiumplek in de slotfase afpakte van teamgenoot Charles Leclerc.

Sterke reeks

De tweede plek van Verstappen is het slotstuk van een sterke reeks van de Nederlander, voorafgaand aan de zomerstop die na zondag is begonnen. De Nederlander won in Oostenrijk en Duitsland en miste het podium in Groot-Brittannië alleen maar omdat hij door Vettel van de baan werd gereden. Duidelijk is dat Red Bull zijn auto, die in het begin van het seizoen nog veel snelheid tekort kwam, de laatste maanden aanzienlijk heeft verbeterd.

In het WK-klassement staat Verstappen derde met 181 punten, 69 punten achter Hamilton, en nog maar zeven achter Valtteri Bottas (Mercedes). De Fin verpestte in Hongarije zijn tweede startplek door al in de eerste ronde de voorvleugel van zijn auto stuk te rijden en finishte als achtste. De teamgenoot van Max Verstappen, Pierre Gasly, had ook in Boedapest een kleurloos optreden: hij werd zesde. Verstappen heeft nu drie keer zo veel punten als Gasly.