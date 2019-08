Feyenoord redt op het nippertje punt tegen Sparta

Feyenoord is in de eerste competitiewedstrijd ontsnapt aan een nederlaag voor eigen publiek tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Invaller Sam Larsson tekende diep in blessuretijd voor de gelijkmaker: 2-2.

Mohamed Rayhi schoot het gepromoveerde Sparta in de 49e minuut voor de eerste keer op voorsprong. Doelman Kenneth Vermeer mocht zich die tegentreffer aanrekenen. Hij had de inzet minimaal tot corner moeten verwerken.

Steven Berghuis maakte in de 66e minuut gelijk voor Feyenoord, op aangeven van Ridgeciano Haps. Negen minuten later profiteerde invaller Lars Veldwijk namens Sparta van geklungel in de defensie van de thuisploeg.

Diep in blessuretijd zorgde Larsson toch nog voor een klein beetje opluchting in De Kuip.

Door het gelijkspel in de Rotterdamse stadsderby heeft de gehele top drie van het vorige seizoen nu punten laten liggen. Zaterdagavond speelde landskampioen Ajax met 2-2 gelijk tegen Vitesse, en kwam nummer twee PSV bij FC Twente niet verder dan 1-1. (ANP)